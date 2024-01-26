Лица, угрожающие национальной безопасности, пытаются въезжать в Латвию на автобусах Москва - Рига

В прошлом году враждебно настроенные к нашей стране лица пытались въехать в Латвию на автобусах пассажирского перевозчика Ecolines по маршруту Москва - Рига. Их дальнейшие планы не осуществились, так как их остановили на границе и не пустили в страну, сообщила в пятницу, 26 января, программа 360TV ZIŅneši со ссылкой на начальника пограничного контрольно-пропускного пункта Терехово.
Государственная пограничная охрана, Служба государственной безопасности (VDD) и Ecolines тесно сотрудничают, чтобы на ранней стадии выявить потенциальные факторы риска среди пассажиров регулярных перевозок.
В прошлом году на пограничном пункте Терехово было отказано во въезде в Латвию 1237 лицам из третьих стран, причем четверти из них был запрещен въезд в Латвию из-за угрозы национальной безопасности.
И некоторые из них действительно путешествовали на пассажирских автобусах. В основном это были граждане Российской Федерации и Беларуси.
"Внутренняя безопасность - очень актуальный вопрос. Гражданам третьих стран, которых считают угрозой национальной безопасности, отказывают во въезде. В прошлом году было около 300 таких лиц, которые могли представлять угрозу нашей безопасности. В этом году таких случаев пока не зафиксировано", - рассказал Алексей Какаулин, глава пункта пограничного контроля Терехово.
Боевики и наемники, одетые в гражданское, в прошлом году не пытались проникнуть в Латвию. Служба национальной безопасности не дала программе ответа на вопрос, какими могли бы быть другие потенциальные риски для национальной безопасности. Тем временем Алексей Какаулин отметил, что дело не только в мужчинах.
"Есть и женщины. В возрасте от 18 до 50 лет. Есть случаи, когда 60-летним отказывают во въезде, видя угрозу национальной безопасности", - поделился Какаулин.
У Государственной пограничной охраны хорошее сотрудничество с перевозчиком. Поэтому они заранее получают информацию о подозрительных лицах. Как только автобус Москва - Рига въезжает в Латвию, проверяют подозрительных пассажиров, включая багаж.
"Пограничник проверяет каждого человека индивидуально. Он берет у каждого документ, проводит собеседование и анкетирование. Если пограничник подозревает, что человек что-то скрывает, или не говорит правду, или пытается обмануть относительно цели въезда, то есть повод вызвать его на углубленное собеседование", - сказал Алексей Какаулин.
Если перевозка пассажиров автобусом в Россию и обратно сопряжена с рядом рисков, то почему эти поездки вообще разрешены? В Автотранспортной дирекции, отвечающей за лицензирование международных перевозок, заявляют, что были проведены обсуждения с экспертами Министерства сообщения.
"Вывод таков: именно регулярный транспорт лучше контролируется и с точки зрения безопасности несет меньшие риски по сравнению с нерегулярным транспортом. Следует отметить, что никаких запретов на такие регулярные перевозки пассажиров не наложено", - сказала представитель дирекции.
Даже если бы Латвия решила запретить передвижение частных лиц через границу с Россией, то это не достигло бы своей цели. Люди будут ездить в Россию и обратно через Эстонию. Для этого должно быть совместное решение с Эстонией.
По оценке VDD, любые поездки в Россию и Беларусь связаны с повышенными рисками для граждан Латвии. Большой риск - быть ложно обвиненным в нарушении закона. Чтобы получить свободу, нужно будет сотрудничать со спецслужбами, сообщает программа.
"Спецслужбы этих стран имеют широкие возможности по вербовке граждан Латвии. Спецслужбы России и Беларуси проводят усиленные проверки и допросы иностранцев, а также пытаются получить доступ к электронным устройствам физических лиц с целью получения от них информации.
Поэтому VDD рекомендует жителям Латвии быть осторожными при контакте с любыми государственными учреждениями России и Беларуси", - ответили в VDD программе.
МИД Латвии также неоднократно предупреждал о санкциях, рисках безопасности и репутации тех латвийских бизнесменов, которые сохраняют сотрудничество с государством-агрессором.
"Какая репутация? Мы с ними не сотрудничаем. Мы въезжаем и выезжаем. Это то же самое, что спрашивать, почему посольство Латвии находится в России. Наибольшее количество пассажиров, путешествующих из и в Россию, составляют граждане Украины. Мы предприниматели. Пока людям нужна эта услуга, она будет доступна", - сказал руководитель Ecolines.
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