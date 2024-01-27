Индия отказалась принять 14 танкеров из "теневого флота" Путина

Российская компания "Роснефть" сталкивается с возрастающими трудностями в поставках нефти в Индию, которая с начала войны увеличила свои закупки из РФ в десять раз и стала вторым по величине импортером российской нефти.
Информационное агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и статистику судоходства сообщает, что индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупку сахалинской нефти "Сокол" после того, как США ввели санкции против владельцев танкеров, транспортирующих ее вопреки санкциям [потолка цен].
"Сахалин-1", дочерняя компания "Роснефти", была вынуждена хранить сырую нефть "Сокол" в морских танкерах в ожидании покупателей, и в конце января объем хранящейся на кораблях нефти уже превысил 10 миллионов баррелей. Четырнадцать танкеров, в том числе три супертанкера VLCC, способные перевозить до 2 млн баррелей нефти, были переоборудованы в "плавучие склады". Общий объем накопленной без покупателя нефти "Сокол" уже превышает ежемесячный объем добычи нефти проекта "Сахалин-1", мощность которого составляет 220 тысяч баррелей в сутки.
Два торговца полагают, что проблемы со сбытом этой нефти могут негативно сказаться на добыче нефти в проекте.
Источники Reuters сообщают, что Индийская нефтяная корпорация Indian Oil Corp увеличивает закупки ближневосточной нефти вместо российской сырой. А поставки из России в Индию резко падают, достигнув в декабре всего 1,5 миллиона баррелей в день по сравнению с 2,15 миллиона баррелей в мае.
Кроме того, у "Роснефти" возникли проблемы с оплатой из-за санкций США против "теневого флота", построенного Кремлем для транспортировки нефти в обход санкций. "Дочерняя компания крупнейшей нефтяной компании РФ не смогла открыть счет в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы индийские клиенты могли расплачиваться в дирхамах. Расчеты в юанях, на которых с прошлого года настаивают российские нефтяные компании, индийской стороне не подходят.
Расчеты в рупиях же оказались неприемлемыми для РФ: Индия не поставляет в Россию товары, на которые можно потратить индийскую валюту, и в результате рупии накапливаются в индийских банках. Источники Reuters оценили эту сумму примерно в 40 млрд долларов, хотя российское правительство и Центробанк подтвердили, что она намного меньше.
Нефть, которую Индия отказалась покупать, может купить Китай, сообщили агентству торговцы. Источник агентства сообщил, что цена "Сокола" приблизилась к ценам на нефть марки "Юралс", хотя качество "Сокола" значительно выше.
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