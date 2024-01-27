Индия отказалась принять 14 танкеров из "теневого флота" Путина

Информационное агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и статистику судоходства сообщает, что индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупку сахалинской нефти "Сокол" после того, как США ввели санкции против владельцев танкеров, транспортирующих ее вопреки санкциям [потолка цен].

"Сахалин-1", дочерняя компания "Роснефти", была вынуждена хранить сырую нефть "Сокол" в морских танкерах в ожидании покупателей, и в конце января объем хранящейся на кораблях нефти уже превысил 10 миллионов баррелей. Четырнадцать танкеров, в том числе три супертанкера VLCC, способные перевозить до 2 млн баррелей нефти, были переоборудованы в "плавучие склады". Общий объем накопленной без покупателя нефти "Сокол" уже превышает ежемесячный объем добычи нефти проекта "Сахалин-1", мощность которого составляет 220 тысяч баррелей в сутки.

Два торговца полагают, что проблемы со сбытом этой нефти могут негативно сказаться на добыче нефти в проекте.