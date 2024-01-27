Видео ⟩ TV3: доставщики еды в Риге используют аварийные машины с фиктивными номерами

На тихой улице Пардаугавы местные жители заметили, что курьеры-иностранцы регулярно обмениваются здесь автомобилями с финскими номерами - один привозит, другой забирает. Машины, скорее всего, берут в аренду. По словам очевидцев, наибольшая активность приходится на вечернее и ночное время. Такие авто ездят по улицам Риги регулярно.

Кто организатор такой схемы, местные жители не знают. Скорее всего, это происходит удаленно. На окнах машин написаны разные коды, двери открыты, а ключи находятся в салоне.

Ранее CSDD сообщили, что при помощи фиктивных номеров курьеры могут избавляться от необходимости платить штраф за стоянку в неположенном месте и другие нарушения.

Страховщики утверждают, что автомобили с фиктивными номерами попали в аварии. "Наш гарантийный фон от этого только страдает. Гарантийный фонд выплачивает компенсацию потерпевшему, а затем пытается взыскать с виновника, но это очень редко удается. Для нас, как держателей системы OCTA, это проблема с тенденцией к росту", - отмечает Янис Абашинс, руководитель Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.

Полиция пообещала обратить на ситуацию большее внимание и наказывать нарушителей штрафами, чтобы использование иностранных номеров перестало быть выгодным.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)

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