Максима Галкина не впустили в Индонезию по просьбе РФ

"Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы - письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали", - сообщил Галкин.

По словам артиста, за два дня до поездки ему оформили рабочую визу, а все документы для выступления были в порядке. Галкин не связывает отказ с какими-либо претензиями со стороны властей страны или "черными списками".

Накануне журналистка Анна Монгайт со ссылкой на источники сообщила, что Галкина без объяснения причин выслали из Индонезии, потому что его паспорт якобы оказался в "неком черном списке".

"Забавно, что российское государство тратит на это время и усилия многих людей, которые могли бы себе найти более достойное применение во благо родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом", - написал Галкин в соцсети.