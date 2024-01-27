Движение "Ансар Аллах" (йеменские хуситы) в субботу, 27 января, заявило об ударе по британскому нефтяному танкеру Marlin Luanda, шедшему через Аденский залив в Красное море, сообщает "Медуза" со ссылкой на BBC.
Чиновники США рассказали, что удар был нанесен противокорабельной баллистической ракетой. Военный корабль, находившийся рядом, отреагировал на сигнал бедствия.
Пострадавших среди экипажа в результате ракетного удара нет. Оператор танкера, компания Trafigura, сообщила BBC, что в одном из грузовых отсеков корабля, который перевозил нефть, начался пожар. На борту судна развернули противопожарное оборудование.
По словам сотрудника Trafigura, танкер перевозил нефть из России, закупленную по цене ниже "потолка", установленного западными странами.
Позднее Центральное командование США заявило о нанесении удара по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и готовившейся к запуску. Военные США обнаружили ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами, и в целях самообороны уничтожили ее.
С осени прошлого года йеменские хуситы регулярно атакуют корабли в Красном море. В середине ноября группировка заявила, что будет атаковать все суда, связанные с Израилем, назвав нападения ответом на "американо-израильскую агрессию в секторе Газа". При этом нападениям подверглись не только военные, но и торговые суда из самых разных стран.
В январе британское Минобороны сообщило, что эсминцы флота Великобритании совместно с кораблями США отразили крупнейшую за последнее время атаку хуситов в Красном море. На следующий день две страны также нанесли масштабные удары по по объектам хуситов на территории Йемена. Байден назвал удары "оборонительными действиями".
17 января в связи с атаками на суда в Красном море США снова внесли движение йеменских хуситов в список террористов. В первый раз это сделала администрация Дональда Трампа незадолго до того, как тот покинул свой пост. При Байдене хуситов исключили из списка, чтобы не усугублять гуманитарный кризис в Йемене.
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