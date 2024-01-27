Чиновники США рассказали, что удар был нанесен противокорабельной баллистической ракетой. Военный корабль, находившийся рядом, отреагировал на сигнал бедствия.

Пострадавших среди экипажа в результате ракетного удара нет. Оператор танкера, компания Trafigura, сообщила BBC, что в одном из грузовых отсеков корабля, который перевозил нефть, начался пожар. На борту судна развернули противопожарное оборудование.

По словам сотрудника Trafigura, танкер перевозил нефть из России, закупленную по цене ниже "потолка", установленного западными странами.

Позднее Центральное командование США заявило о нанесении удара по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и готовившейся к запуску. Военные США обнаружили ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами, и в целях самообороны уничтожили ее.