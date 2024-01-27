Пожар на борту нефтетанкера, подбитого ракетой хуситов, потушен. Британия и США обещают ответить на нападение

Хуситы продолжают нападать на суда, несмотря на авиаудары по ним США и Великобритании Фото: Reuters

Российский груз и санкции

Bloomberg называет последний инцидент самым масштабным нападением на нефтеналивное судно.

По сообщениям Trafigura, оно перевозило нефтепродукты российского производства, в частности, лигроин — смесь тяжелых углеводородов тяжелее бензина.

Этот груз был приобретен, в соответствии с санкциями, по цене ниже потолка, установленного западными странами почти год назад, отметил представитель оператора.

Потолок, одна из форм санкций за агрессию против Украины, имеет разные уровни для разных категорий нефти и нефтепродуктов, но России удается экспортировать значительную часть производимого по более высоким ценам в обход ограничений.

Танкер Marlin Luanda ходит под флагом Маршалловых островов. Официальные лица США сообщили CBS, что в него попала противокорабельная баллистическая ракета.

Напряженность в Красном море

Служба UKMTO, организующая обмен информацией между британским военно-морским флотом и торговыми судами в регионе, уточнила, что инцидент произошел в 60 морских милях к юго-востоку от Адена.

UKMTO предупредило другие суда, чтобы они следовали с осторожностью и сообщали о любой подозрительной деятельности.

Компания Trafigura подтвердила, что судно пострадало, и военные корабли направились к нему для оказания помощи.

Военный представитель хуситов Яха Сареа заявил, что группировка применила «несколько соответствующих военно-морских ракет», а попадание в танкер было прямое.