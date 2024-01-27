Китай в сторону Тайваня отправил 33 истребителя

Это самое большое за последнее время количество истребителей, которые Китай направил в сторону Тайваня после состоявшихся там 13 января президентских и парламентских выборов.

Как сообщили в Минобороны Тайваня, из 33 китайских истребителей 13 пересекли неофициальную среднюю линию тайваньского пролива. До недавнего времени среднюю линию в основном соблюдали обе стороны.

У побережья Тайваня также были замечены шесть кораблей военно-морских сил Китая.

Среднюю линию пролива также пересекли два китайских шара, пропавших после прилета в северном и южном направлениях острова.

Тайвань поручил на такую активность Китая реагировать воздушно-боевым патрулям, кораблям военно-морских сил и береговым ракетным системам, сообщили в Минобороны.

Военная активность Китая была замечена после того, как в пятницу два конгрессмена США завершили свой трехдневный визит на Тайвань, целью которого было подтвердить поддержку США Тайваню после успешных демократических выборов.

США юридически намерены поддерживать обороноспособность Тайваня.

Обычно делегации США на Тайване резко критикуются Китаем.

Тайвань имеет независимое правительство с 1949 года, однако Китай считает его своей территорией. Пекин отправляет на Тайвань свои военные самолеты практически ежедневно.

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