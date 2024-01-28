Первый съезд BSW: на старт в Германии вышла новая, пророссийская, партия

К западным санкциям против России Сара Вагенкнехт тоже относится крайне критически, считает, что они вредят не России, а Германии, ругает Шольца за то, что вместо того, чтобы покупать сравнительно экологичный российский трубопроводный газ, он сделал ставку на СПГ, который добывают методом фрекинга и приходится возить танкерами за тридевять земель. При этом, однако, лидер BSW почему-то умолчала о том, что никаких санкций против российского трубопроводного газа нет, что Россия по собственной инициативе прекратила его поставки в Германию.

BSW и "Альтернатива для Германии"

С похожими тезисами на съезде выступали и другие деятели BSW. Примечательно, однако, то, о чем все они, включая Вагенкнехт, умалчивали - о нелегальных мигрантах. В этой тематике новая партия ближе к правопопулистской "Альтернативе для Германии" (АдГ), и поэтому многие в стране называют новую партию левой по своим социальным и экономическим позициям, но правой в своей миграционной политике.

Скорее всего, именно поэтому все выступавшие на съезде старались как можно резче отмежеваться от АдГ и ее программных установок. Если внимательно проанализировать программу этой партии, говорил генсек BSW Кристиан Лейе (Christian Leye), то выходит, что ее социально-экономическая политика отвечает интересам тех в Германии, которые имеют ежегодный доход в 300 тысяч евро и выше.