Год назад большой ажиотаж вызвал тендер Минобороны на поставку продовольствия в армию. Компания-победитель должна была обеспечить Национальные вооруженные силы (NBS) продовольствием в течение 5 лет, создать новую электронную платформу или цифровой магазин, привлекая больше местных производителей; создать резервы и обеспечить снабжение армии на случай войны, сообщает программа Nekā personīga.
Видео ⟩ "Воровство и позор!" Военная полиция расследует поставки продовольствия на военную базу Адажи
Контракт на неожиданно большую сумму - 220 миллионов евро - был заключен с небольшой кейтеринговой компанией Zītari LZ из Рои. Однако вдруг выяснилось, что такая крупная сумма не предусмотрена ни в одном плане закупок министерства, а организаторы тендера обошли требования безопасности. Скандал усугубили и пожертвования совладельца компании в пользу партии тогдашнего министра обороны.
Контракт с фирмой из Рои был расторгнут в конце года. В Минобороны подчеркнули, что никакого ущерба стране не нанесено.
Параллельно этим событиям весной прошлого года без широкой огласки было возбуждено уголовное расследование в связи с мошенничеством с поставками продовольствия на военную базу в Адажи - еще до тендера на 220 миллионов.
Подозрение падает на компанию SIA Lanekss, имеющую большой опыт выполнения заказов NBS.
Мошенничество было бы невозможно без поддержки вооруженных сил.
Военная полиция раскрыла масштабную схему поставок продовольствия Национальным вооруженным силам. В нечестной деятельности был замешан не только торговец.
В день на военную базу Адажи доставляется около полутонны мясной продукции. Впечатляющие объемы в условиях недостаточного контроля стали приманкой для недобросовестной деятельности. Представительница 3-го районного центра безопасности Главного управления безопасности NBS тогда сама заказала и приняла доставленные Lanekss продукты питания. В путевые листы были внесены недостоверные сведения, указаны гораздо большие суммы, чем на самом деле.
По информации, которой располагает Nekā personīga, потери вооруженных сил могли составить около 100 тысяч евро. Военная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере или организованной группой. Представителей NBS также подозревают в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.
Леонид Калниньш, командующий NBS, заявляет: "В этом отношении я все же считаю, что это единичный случай, связанный с особенностями характера сотрудника NBS. Но мы также сделали выводы. Мы повысили эффективность механизма контроля. Путем введения дополнительных штатных мест и специальных инструкций о том, как еда попадает к солдату, вплоть до приема пищи. Это еще раз показывает, что нам нужно все время совершенствоваться". Калниньш также подчеркивает, что произошедшее - это позорное пятно и воровство.
По делу военной полиции подозреваются три человека. Трудовые отношения с представителем Службы безопасности NBS были расторгнуты еще в прошлом году. Надзорный орган - прокуратура - отказался комментировать ход расследования.
Lanekss также не согласились на интервью.
После расторжения договора с Zītari LZ и безуспешных попыток централизовать снабжение продовольствием в оборонном секторе, в настоящее время проводится новая закупка. Заявки подали 18 претендентов, в том числе SIA Lanekss. В настоящее время проводится оценка предложений. Конкурс должен завершиться в феврале.
Если бы закупки проходили по закону, специально разработанному для сферы обороны, то претендентов пришлось бы проверять при помощи служебной проверки. Заключение о кандидатах дает Служба военной разведки и безопасности. Если она увидит угрозу национальной безопасности, кандидат отстраняется от закупок.
Однако тендер организован по процедуре госзакупок, поскольку продовольствие необходимо NBS повседневно, а не в кризисных или военных ситуациях.
Министр обороны проинформирован об уголовном расследовании, возбужденном военной полицией, но не может вмешиваться в новую закупку.
Уставный капитал SIA Lanekss невелик - менее трех тысяч евро. Компания принадлежит Нине Силине которая также является единственным членом правления. Оборот компании составляет несколько миллионов. Большая часть заказов обеспечивается непосредственно Национальными Вооруженными Силами.
По данным Минобороны, за пять лет вооруженные силы закупили у Lanekss продовольствия более чем на 7 миллионов евро. И это был второй по величине торговец, у которого армия закупала продовольствие.
Lanekss также побеждал во многих других государственных и муниципальных закупках, в результате чего работал с больницами, государственными центрами социальной помощи, школами и детскими садами.
Продовольственно-ветеринарная служба, проверяющая соответствие поставляемой продукции условиям экологических закупок, в прошлом году обнаружила нарушения в работе Lanekss - продукция не соответствовала контракту и была предоставлена вводящая в заблуждение информация о происхождении товара.
Lanekss также выиграл открытый тендер на право поставок продуктов питания участникам системы EIS. Латвийское телевидение недавно сообщило, через эту систему получило чай, произведенный в Санкт-Петербурге уже после полномасштабного вторжения России в Украину. Компанией-поставщиком продукции была SIA Lanekss.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
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