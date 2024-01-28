По информации, которой располагает Nekā personīga, потери вооруженных сил могли составить около 100 тысяч евро. Военная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере или организованной группой. Представителей NBS также подозревают в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

Леонид Калниньш, командующий NBS, заявляет: "В этом отношении я все же считаю, что это единичный случай, связанный с особенностями характера сотрудника NBS. Но мы также сделали выводы. Мы повысили эффективность механизма контроля. Путем введения дополнительных штатных мест и специальных инструкций о том, как еда попадает к солдату, вплоть до приема пищи. Это еще раз показывает, что нам нужно все время совершенствоваться". Калниньш также подчеркивает, что произошедшее - это позорное пятно и воровство.

По делу военной полиции подозреваются три человека. Трудовые отношения с представителем Службы безопасности NBS были расторгнуты еще в прошлом году. Надзорный орган - прокуратура - отказался комментировать ход расследования.

Lanekss также не согласились на интервью.

После расторжения договора с Zītari LZ и безуспешных попыток централизовать снабжение продовольствием в оборонном секторе, в настоящее время проводится новая закупка. Заявки подали 18 претендентов, в том числе SIA Lanekss. В настоящее время проводится оценка предложений. Конкурс должен завершиться в феврале.