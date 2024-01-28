Вечером в пятницу в центре Риги массово проверяли автомобили. Полиция объясняет причины

О проверках сообщили и пользователи соцсетей. Как сообщали очевидцы, Госполиция массово останавливала транспортные средства возле Вантового моста.

Как сообщили журналистам TVNET в Государственной полиции, сотрудники правоохранительных органов совместно с CSDD проводили технические проверки автомобилей.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал один человек.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 481 решение об административном правонарушении, в том числе 168 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено два дела об административных правонарушениях и два уголовных дела.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!