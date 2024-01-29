В Германии гражданину Латвии дали 13 лет тюрьмы за убийство швейцарца

Немецкий суд признал ранее уже судимого за убийство мужчину виновным в убийстве швейцарца.

Обвиняемый во время заседания признал свою вину в совершении преступления, однако мотив не раскрыл. Прокурор просил приговорить мужчину к 14 годам лишения свободы, в свою очередь защита выступал за срок в 11,5 лет.

"Мы бы пришли к такому же выводу и без признания обвиняемого", - сообщил судья. По его словам, учитывая доказательства, в его вине не было никаких сомнений.

Материалы дела датируются 8 июня прошлого года. Согласно обвинению, житель Латвии, который находился в Германии как гастарбайтер, ударил потерпевшего поленом по голове.

Швейцарец, живший в Санкт-Галлене, разбил лагерь на берегу Рейна в Йештеттене, недалеко от швейцарской границы. Он хотел провести там ночь в гамаке.

39-летний латвиец восемь раз ударил его по голове тяжелым поленом.

Известно, что подозреваемый в 2005 году убил другого человека, за что отбывал в Латвии срок до 2015 года. После этого он отправился работать в Германии и короткое время работал на стройке в Йештеттене.

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