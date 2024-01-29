В Германии гражданину Латвии дали 13 лет тюрьмы за убийство швейцарца

В Германии 39-летнего мужчину из Латвии приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство 31-летнего швейцарца, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на swissinfo.
Немецкий суд признал ранее уже судимого за убийство мужчину виновным в убийстве швейцарца.
Обвиняемый во время заседания признал свою вину в совершении преступления, однако мотив не раскрыл. Прокурор просил приговорить мужчину к 14 годам лишения свободы, в свою очередь защита выступал за срок в 11,5 лет.
"Мы бы пришли к такому же выводу и без признания обвиняемого", - сообщил судья. По его словам, учитывая доказательства, в его вине не было никаких сомнений.
Материалы дела датируются 8 июня прошлого года. Согласно обвинению, житель Латвии, который находился в Германии как гастарбайтер, ударил потерпевшего поленом по голове.
Швейцарец, живший в Санкт-Галлене, разбил лагерь на берегу Рейна в Йештеттене, недалеко от швейцарской границы. Он хотел провести там ночь в гамаке.
39-летний латвиец восемь раз ударил его по голове тяжелым поленом.
Известно, что подозреваемый в 2005 году убил другого человека, за что отбывал в Латвии срок до 2015 года. После этого он отправился работать в Германии и короткое время работал на стройке в Йештеттене.
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