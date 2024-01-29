Инфекционисты бьют тревогу: молодые родители часто отказываются прививать детей от ветрянки

В последнее время молодые родители все чаще принимают решение не вакцинировать своих детей от ветрянки. Когда ребенок попадает в больницу с тяжелыми осложнениями, родители признают, что отказ от прививки был ошибкой, но это ребенку уже не помогает, сообщает передача TV3 Ziņas.