Инфекционисты бьют тревогу: молодые родители часто отказываются прививать детей от ветрянки

В последнее время молодые родители все чаще принимают решение не вакцинировать своих детей от ветрянки. Когда ребенок попадает в больницу с тяжелыми осложнениями, родители признают, что отказ от прививки был ошибкой, но это ребенку уже не помогает, сообщает передача TV3 Ziņas.
Инфекционисты бьют тревогу по поводу этой тенденции. В основном, родители просто введены в заблуждение относительно серьезности заболевания и необходимости вакцинации.
"Одним из наиболее частых осложнений у госпитализированных детей в последние годы было гнойное воспаление подкожных мышц, часто требовалось хирургическое лечение, была выраженно высокая температура. Это были и очень тяжелые пневмонии", - поясняет инфекционист, руководитель Центра семейной вакцинации Детской больницы Даце Завадска.
Опасные тенденции в Европе наблюдается и в связи с распространением кори.
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