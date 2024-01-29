Эксперт: крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО повысят безопасность Латвии

Он подчеркнул, что эти учения - сигнал о том, что страны НАТО способны оперировать большими силами, проводить совместные учения и действовать слаженно.

Вердиньш отметил, что это крупномасштабные учения, в которых примут участие 90 тысяч человек. "Это девять дивизий, которые готовы действовать одновременно", - сказал аналитик.

"Сдерживание осуществляется за счет высокой боеготовности - чем выше наша боеготовность, тем лучше сдерживание. Укрепление военного потенциала само по себе имеет сдерживающий эффект", - отметил эксперт.

Учения НАТО Steadfast Defender 24 продлятся несколько месяцев, в них примут участие около 90 000 военнослужащих. Целью учений является проверка обороноспособности союзников в условиях, когда Россия продолжает агрессивную войну против Украины. Учения будут состоять из ряда учений меньших масштабов и пройдут на территории от Северной Америки до восточного фланга НАТО. В учениях будет задействовано 50 военных кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин.

Это будут самые крупные маневры НАТО со времен учений Reforger в 1988 году.

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