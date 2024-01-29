В прошлом году мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков более 12 миллионов евро

"Поэтому нужно помнить о том, что нельзя передавать свои личные и банковские данные третьим лицам. Если кто-то просит их, лучше семь раз подумать, зачем и с какой целью их требуют. Сегодня различные технологии могут имитировать голоса близких людей, звонки могут быть замаскированы, а адресаты могут казаться настоящими, поэтому в целях безопасности лучше прервать разговор и убедиться в том, что вы не стали одной из жертв мошенников", - сказала Баяре.