В прошлом году мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков более 12 миллионов евро

В прошлом году у клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, мошенники выманили 12,662 млн евро, что на 5,2% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.
В целом зафиксировано 7795 случаев мошенничества, что на 45,6% больше. Предотвратить удалось 13 537 попыток мошенничества на сумму 9,218 млн евро.
В целом в четырех крупнейших банках в прошлом году выявлено 3140 случаев телефонного мошенничества, в результате чего клиенты потеряли 5,58 млн евро. В результате 3671 случая мошенничества с инвестициями клиенты потеряли 5,6 млн евро, а в результате 984 случаев мошенничества других видов - 1,48 млн евро.
Удалось предотвратить в прошлом году 5260 попыток телефонного мошенничества на сумму 3,3 млн евро, 17 675 случаев мошенничества с инвестициями на сумму 5,3 млн евро и 603 попытки других видов мошенничества на сумму 565,6 тыс. евро.
Как отмечает Ассоциация финансовой отрасли, согласно статистике, инвестиционное мошенничество удается предотвратить чаще, чем телефонное. Для улучшения ситуации борьба с мошенниками должна вестись в более широком масштабе, в тесном сотрудничестве всех заинтересованных сторон. Например, желательно, чтобы в ней более активно участвовали операторы связи, чьи услуги часто используются преступниками для подделки телефонных номеров и веб-сайтов.
Как подчеркнула руководитель ассоциации Санита Баяре, проблема финансового мошенничества актуальна для всех развитых стран, и Латвия в этом смысле не уникальна. Можно даже утверждать, что масштабы мошенничества достигли кризисного уровня.
Банки постоянно инвестируют в совершенствование систем безопасности, чтобы предотвратить попытки мошенничества, но вернуть деньги клиентам удается не всегда.
"Поэтому нужно помнить о том, что нельзя передавать свои личные и банковские данные третьим лицам. Если кто-то просит их, лучше семь раз подумать, зачем и с какой целью их требуют. Сегодня различные технологии могут имитировать голоса близких людей, звонки могут быть замаскированы, а адресаты могут казаться настоящими, поэтому в целях безопасности лучше прервать разговор и убедиться в том, что вы не стали одной из жертв мошенников", - сказала Баяре.
Как сообщалось, в 2022 году клиенты четырех крупнейших банков Латвии в результате действий мошенников потеряли 12,037 млн евро, что на 8,8% больше, чем в 2021 году. В 2022 году было зафиксировано 5354 случая мошенничества, что на 2,1% больше 2021 года.
Крупнейшим банком Латвии по размеру активов является Swedbank, далее следуют SEB banka, банк Citadele и филиал Luminor Bank в Латвии.
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