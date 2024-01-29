ФОТО ⟩ Готовитесь к свадьбе? Посмотрите, что сейчас в моде

В выставке приняли участие около 130 представителей индустрии и поставщиков свадебных услуг, предоставив посетителям уникальную возможность встретиться с лучшими профессионалами и выбрать наряды, антураж и сервис к одному из главных событий в жизни.

В Международном выставочном центре на Кипсале прошла великолепная выставка свадебных платьев и показ мод. Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

В выставке приняли участие свадебные фотографы и видеооператоры, гостевые дома и гостиницы, дизайнеры свадебных платьев и салоны, кондитеры со свадебными тортами и другим угощением, поставщики яств и алкоголя к свадебному столу. Были представлены обручальные кольца и свадебные украшения, услуги ведущих и аниматоров, производители свадебных приглашений и других сопутствующих товаров, услуги по прокату свадебных автомобилей и т.п.

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Также состоялся показ свадебной моды, на котором были представлены свадебные и вечерние платья, мужские костюмы, а также детская праздничная одежда.

На показе были представлены платья дизайнерских брендов - Katya Katya London, BAE by Katya Shehurina, Amelii (Иева Рука), Wild Love Wedding Dresss (Валентина Врублевская), Linulāde (Эвита Сманухина), Kleitas un kleitas (Лиене Розентале). Свадебные салоны Bride to Be, Klerr.eu, To The Moon и Back, а также магазин одежды KOKOS показали свои лучшие свадебные платья и костюмы. А бренды детской одежды Jelly Baby и KRONOS представили нарядную одежду для маленьких гостей.

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