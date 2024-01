ФОТО ⟩ Готовитесь к свадьбе? Посмотрите, что сейчас в моде

На показе были представлены платья дизайнерских брендов - Katya Katya London, BAE by Katya Shehurina, Amelii (Иева Рука), Wild Love Wedding Dresss (Валентина Врублевская), Linulāde (Эвита Сманухина), Kleitas un kleitas (Лиене Розентале). Свадебные салоны Bride to Be, Klerr.eu, To The Moon и Back, а также магазин одежды KOKOS показали свои лучшие свадебные платья и костюмы. А бренды детской одежды Jelly Baby и KRONOS представили нарядную одежду для маленьких гостей.