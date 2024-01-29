Массовая проверка машин у Вантового моста в пятницу: подробный комментарий полиции

В целом полиция начала более 30 административных процессов - как за езду без прав, так и за отсутствие страховки и другие нарушения.

Стражи порядка зафиксировали также несколько водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 26 января полиция у Вантового моста почти за четыре часа проверила примерно 900 автомобилей, несколько из них были в настолько плохом техническом состоянии, что им нельзя было продолжать принимать участие в дорожном движении - у восьми автомобилей были сняты номера (как латвийские, так и финские), а у шести автомобилей аннулированы техосмотры.

Кроме того, полиция зафиксировала нескольких нарушителей правил дорожного движения. Два водителя находились в состоянии алкогольного опьянения - у одного из них в выдохе было констатировано 1,22 промилле, у него были водительские права, поэтому в связи с конкретным случаем был начат административный процесс.

В свою очередь, второй водитель в состоянии алкогольного опьянения 1,08 промилле ехал без прав, и в этом случае был начат уголовный процесс.

В ходе проверки были констатированы и 11 водителей, которые управляли автомобилем без прав, у трех водителей не было страховки, у 11 транспортных средств не был пройден техосмотр, у восьми машин протектор шин не соответствовал требованиям. В связи со всеми этими нарушениями Государственная полиция начала административные процессы.

Для того, чтобы доставщики еды и другие водители не ставили под угрозу собственную и чужие жизни и безопасность, не соблюдая правила дорожного движения, Госполиция и CSDD продолжат проводить проверки такого рода.

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