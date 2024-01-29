В Таиланде во время прыжка с небоскреба погиб молодой британский парашютист

Трагическая авария произошла в Паттайе.

Парашют 33-летнего Нети Одинсона не раскрылся во время прыжка. Инцидент снял на видео его друг, который в тот момент находился на крыше.

На ужасающих кадрах видно, как Одинсон говорит: "Три, два, один, увидимся", прежде чем прыгнуть. Несколько мгновений спустя можно услышать, как британский парашютист падает на землю.

Медики констатировали смерть на месте. Рядом с телом был найден парашют, который не полностью раскрылся.

Охранник многоквартирного дома и один из очевидцев рассказал: "Я услышал треск дерева и удар, и мне показалось, что ветка отломилась и упала на землю. Женщина начала кричать. Когда я подошел ближе, я понял, что это человек. Он был мертв. Я понял, что он выпрыгнул из здания".

Позже охранник проверил камеры видеонаблюдения и увидел, что Одинсон и его друг выжидали удобный момент, чтобы проникнуть в здание.

Затем они забрались на крышу и перелезли через небольшую бетонную стену, чтобы добраться до края.

Охранник отмечает, что это был не первый прыжок британца. До этого он несколько раз прыгал со здания, подвергая опасности прохожих внизу.

"Они делали видеоконтент для социальных сетей. Они делали это раньше и знали, что это запрещено", - сказал тайский охранник.

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