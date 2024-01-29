Чакша будет индивидуально работать с самоуправлениями над изменениями в школьной сети

Силиня подчеркнула, что целью изменений в системе образования является обеспечение качественного и доступного образования для детей. Мы все хотим, чтобы после окончания школы ребенок мог поступить в хороший университет, а во взрослой жизни получить работу с хорошей зарплатой, сказала политик.

"Ни одну школу не закрывает Министерство образования и науки. (...) Это было и остается решением самоуправлений", - сказала глава правительства. Каждое самоуправление само решает, например, какие две школы объединить, чтобы у детей был доступ к специализированным классам по математике, химии, физике. Такие решения принимаются и для решения проблемы нехватки учителей, отметила премьер.

Ситуации в самоуправлениях разные, поэтому Министерству образования и науки придется оценивать доступное финансирование с самоуправлениями в индивидуальном порядке, сказала она. Также необходимо решить вопрос с автобусами, которые будут доставлять учеников в новые школы.

Премьер-министр убеждена, что, если родителям разъяснят преимущества, они проявят большее понимание.

В понедельник несколько латвийских школ провели акцию в поддержку малых школ, исполнив государственный гимн и призвав правительство к более продуманной реформе школьной сети.

Есть и места, где из-за нехватки мест придется строить новые школы, например, в Риге и Адажи. Этот вопрос сейчас решается с министром охраны окружающей среды и регионального развития Ингой Берзиней, сказала Силиня.

Как сообщалось, жители отдельных самоуправлений выразили свое недовольство возможным закрытием школ.

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