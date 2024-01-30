На границе с Эстонией власти РФ действительно добавляют сотовым вышкам военную компоненту

"Было бы полезно жителям той же Нарвы и других населенных пунктов вдоль границы посмотреть, как у них дальше будет работать GPS. Насколько точно. Если начнутся сбои с GPS, надо задуматься. Это называется "джемминг", когда не просто глушат сигнал, а подменяют точки координат, - сказал Rus.Postimees телеком-эксперт Михаил Климарев. - Такое было у людей в России, когда ты стоишь на Красной площади, а навигатор показывает, что ты в Шереметьево. Это же такие "писки" со спутника из космоса, по которым вычисляется местоположение. Добавляешь такой же "писк" рядом, и координата сместилась. И если россияне начнут "джеммить", тогда можно и цель подменить на условную мэрию в Нарве".

О том, почему россияне не могут справиться с ударными беспилотниками, которые научились летать на расстояние больше 1000 километров, после атаки на Усть-Лугу нам подробно Rus.Postimees рассказал основатель проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.

"Закрыть все известные маршруты невозможно. Главная причина – дефицит нужных комплексов противовоздушной обороны и высота полета. Чтобы закрыть все границы, нужно на порядки больше систем ПВО, чем требовалось бы, если бы беспилотники летали высоко. То есть такие комплексы ПВО нужно ставить буквально у каждого объекта, что нереализуемо физически", - в частности, сказал Левиев о вероятности нейтрализации угрозы прилетов ударных беспилотников по военным и крупных инфраструктурным объектам РФ в соседних с Эстонией регионах России.

Летом 2023 года атаке беспилотников подверглись самолеты 76-ой дивизии ВДВ, которые базируются на аэродроме Кресты в Пскове. Этот объект находится всего в 35 километрах от Эстонии.



В начале 2024 года Postimees сообщал о появлении новых вышек с антеннами на восточной границе, которые находятся на территории РФ, но просматриваются с территории Эстонии.

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