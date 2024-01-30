На границе с Эстонией власти РФ действительно добавляют сотовым вышкам военную компоненту

Странное отключение интернета в Псковской и Ленинградской областях нужно для настройки систем борьбы с беспилотниками, подтверждает российская пресса. Rus.Postimees рассказал об этом в минувшую пятницу.
Российские мобильные операторы опровергли утверждения властей регионов РФ, которые граничат с Эстонией, что исчезновение мобильного интернета в темное время суток после атак беспилотников на порты Петербурга и Ленобласти якобы связано с "перенастройкой частот". Экстренные сообщения о внезапной "перенастройке оборудования" на вышках сотовой связи на прошлой неделе, помимо Псковской и Ленинградской областей, приходили и от правительства Новгородской области.
"Есть поручение Минцифры. Операторское оборудование работает корректно, на нашей стороне нет необходимости в отключениях", - заявили изданию "Коммерсантъ" операторы сотовой связи РФ.
Источники издания в российском бизнесе мобильной связи на условиях анонимности прямо сказали, что отключить сети 4G (LTE) потребовалось для "донастройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны".
Вторая причина - приезд в приграничный регион Владимира Путина. 26 января президент РФ находился с визитом в Санкт-Петербурге для участия в мероприятиях, связанных с годовщиной освобождения города от блокады времен Второй мировой войны.
Ранее в январе ударными беспилотниками были атакованы российские порты на Балтике. 18 января российские власти сообщали о перехвате беспилотника над портом Санкт-Петербурга. В ночь на 21 января беспилотник атаковал газовый терминал в порту Усть-Луга, что привело к многочасовому пожару, а иностранные танкеры, которые загружаются там российскими углеводородами, были вынуждены отходить в море.
Атакованный порт находится всего в 30 километрах от Нарвы. Судя по всему, дроны беспрепятственно пролетели до места назначения именно через Псковскую область.
"Это технические мероприятия. Это не учения, ничему мы не учились", - прокомментировал 29 января отключение интернета вдоль границ с Эстонией министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, уточнив, что аналогичные меры Россия "вполне возможно" будет вынуждена предпринять и в других регионах страны.
Rus.Postimees еще 26 января сообщал, что возможной причиной отключения интернета в Псковской области является установка военного оборудования на вышки сотовой связи. Комментарии экспертов и детали о том, что за устройства могут быть добавлены к формально гражданским объектам, которые обеспечивают доступ к интернету, читайте в нашем материале "Россия настраивает на войну вышки сотовой связи рядом с Эстонией".
Российская пресса 29 января подтверждает, что отключение сетей LTE привело к сбоям в самых разных гражданских отраслях.
"В дальнейшем антидрон-комплексы могут работать в одном диапазоне с оборудованием операторов. Но если они будут работать неизбирательно, начнутся помехи в передаче мобильных данных", - анонимно комментируют действия российских властей представители отрасли мобильной связи РФ.
Телеком-эксперт Михаил Климарев ранее в разговоре с Rus.Postimees выразил сомнение, что эти попытки России справиться с беспилотниками будут успешными, потому что частоты, на которых летают беспилотники, можно перенастроить. Автор профильного Telegram-канала "ЗаТелеком" обратил внимание на иные последствия установки военного оборудования на сотовые вышки вдоль границы РФ.
"Было бы полезно жителям той же Нарвы и других населенных пунктов вдоль границы посмотреть, как у них дальше будет работать GPS. Насколько точно. Если начнутся сбои с GPS, надо задуматься. Это называется "джемминг", когда не просто глушат сигнал, а подменяют точки координат, - сказал Rus.Postimees телеком-эксперт Михаил Климарев. - Такое было у людей в России, когда ты стоишь на Красной площади, а навигатор показывает, что ты в Шереметьево. Это же такие "писки" со спутника из космоса, по которым вычисляется местоположение. Добавляешь такой же "писк" рядом, и координата сместилась. И если россияне начнут "джеммить", тогда можно и цель подменить на условную мэрию в Нарве".
О том, почему россияне не могут справиться с ударными беспилотниками, которые научились летать на расстояние больше 1000 километров, после атаки на Усть-Лугу нам подробно Rus.Postimees рассказал основатель проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.
"Закрыть все известные маршруты невозможно. Главная причина – дефицит нужных комплексов противовоздушной обороны и высота полета. Чтобы закрыть все границы, нужно на порядки больше систем ПВО, чем требовалось бы, если бы беспилотники летали высоко. То есть такие комплексы ПВО нужно ставить буквально у каждого объекта, что нереализуемо физически", - в частности, сказал Левиев о вероятности нейтрализации угрозы прилетов ударных беспилотников по военным и крупных инфраструктурным объектам РФ в соседних с Эстонией регионах России.
Летом 2023 года атаке беспилотников подверглись самолеты 76-ой дивизии ВДВ, которые базируются на аэродроме Кресты в Пскове. Этот объект находится всего в 35 километрах от Эстонии.
В начале 2024 года Postimees сообщал о появлении новых вышек с антеннами на восточной границе, которые находятся на территории РФ, но просматриваются с территории Эстонии.
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