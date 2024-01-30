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Видео ⟩ "Заметили слишком поздно": передача раскрыла новые подробности убийства в Лудзе

rus.tvnet.lv
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Дом, у которого произошло нападение.
Дом, у которого произошло нападение. Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Программа Degpunktā раскрыла более подробную информацию о произошедшем в пятницу, 26 января, в Лудзе происшествии, в результате которого погиб 44-летний мужчина.

Жестокое убийство совершил его сосед, с которым у жильцов дома и ранее были разногласия.

Около обеда житель первого этажа вышел на лестничную клетку на улице Лиепаяс и начал ремонтировать электроприборы дома. 44-летний мужчина принес скамейку, чтобы дотянуться до лампочки над входной дверью. Воспользовавшись занятостью соседа, злоумышленник, спрятав взятый с собой нож, подкрался к мужчине сзади. Несколько жильцов дома заметили нападение слишком поздно.

Тем временем жена раненого высунула голову в проем двери, пытаясь понять, что происходит. Злоумышленник тут же нанес ей ножевые ранения. Тем временем другие соседи также выбежали в подъезд, однако нападавший убежал. Пока злоумышленник заперся в своей квартире, остальные боролись за жизнь пострадавших соседей. Медики констатировали смерть мужчины на месте происшествия, а женщину госпитализировали. 

"Было так много крови, что я передать не могу. Ужасно", - рассказывает одна из жительниц дома.

Полиция задержала предполагаемого нападавшего и поместила в изолятор. Мнения жильцов дома о случившемся различаются. Так, некоторые утверждают, что нападавший был совершенно нормальным человеком, и конфликт усугубил кто-то другой. Видимой неприязни между соседями никто из жильцов ранее также не заметил.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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