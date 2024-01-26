В Лудзе при невыясненных обстоятельствах жестоко убили мужчину

По неофициальной информации, на мужчину с ножом напал сосед, на агрессивное поведение которого жители дома ранее жаловались в полицию.

Пострадавший от ножевых ранений скончался на месте, также нападению подверглась его супруга, которая, среагировав на шум, вышла на лестничную клетку.

Драматичность ситуации заключается в том, что соседи уже пожаловались на агрессивное поведение мужчины и вызвали полицию, но поскольку серьезных оснований для ареста или возбуждения уголовного дела не было, полиция не могла что-либо предпринимать.

Фото: Aculiecinieka foto

В Госполиции сообщили, что сегодня, 26 января, около 12:00, в Госполицию поступил вызов в Лудзу, где во дворе многоквартирного дома было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения с признаками насильственной смерти.

Также в медицинское учреждение с телесными повреждениями доставлена ​​женщина 1981 года рождения. Предполагаемый преступник, мужчина 1976 года рождения, задержан. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту убийства. Все фигуранты были знакомы друг с другом.

В настоящее время Государственная полиция выясняет обстоятельства и мотивы происшествия, ведется расследование.

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