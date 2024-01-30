Прошло первое заседание по делу об избиении ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна в Даугавпилсе

29 января в Латгальском окружном суде Даугавпилса состоялось первое судебное заседание по уголовному процессу, связанному с избиением Ливая Амареqна и его мужа в Даугавпилсе в мае 2023 года.
Уголовный процесс квалифицируется по части Уголовного закона о хулиганстве, связанном с причинением телесных повреждений и совершенное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по мотивам расовой, национальной, этнической, религиозной или социальной ненависти.
Данное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами, либо денежным штрафом.
После первого судебного заседания Ливай рассказала порталу Apollo: "Хотелось бы, чтобы все это произошло быстрее, бюрократический ад уже надоел, все это длится слишком долго. Следующее судебное заседание состоится 26 марта, потом 11 апреля. Мы устали".
История о жестоком избиении Ливая и его мужа в Даугавпилсе 4 мая получила большой резонанс в обществе. Как сообщалось, после первого расследования преступления полиция прекратила уголовное производство, однако Ливай и его муж обжаловали это решение, широко проинформировав СМИ. Позднее решение о прекращении уголовного дела было отменено. 1 ноября 2023 года принято решение о передаче уголовного дела в прокуратуру Латгальского судебного округа для возбуждения уголовного преследования в отношении одного человека.
После нападения, в ходе которого Ливай получил более 20 ударов по голове, у него по-прежнему серьезные проблемы со здоровьем. Перед заседанием суда Ливай написала в микроблоге X: "Мы будем требовать моральную компенсацию: 10 000 евро для меня, 5 000 евро для мужа. Лично я считаю, что она должна быть больше, но уже понятно, что в нашей стране человеческая жизнь и здоровье не стоят больших денег".
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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