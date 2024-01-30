Прошло первое заседание по делу об избиении ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна в Даугавпилсе

После нападения, в ходе которого Ливай получил более 20 ударов по голове, у него по-прежнему серьезные проблемы со здоровьем. Перед заседанием суда Ливай написала в микроблоге X: "Мы будем требовать моральную компенсацию: 10 000 евро для меня, 5 000 евро для мужа. Лично я считаю, что она должна быть больше, но уже понятно, что в нашей стране человеческая жизнь и здоровье не стоят больших денег".