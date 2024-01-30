"Я уже буду тут умирать". Репортаж Би-би-си о жизни в Авдеевке

И это все происходило за пару километров от линии соприкосновения, где стреляли минометы и действовали снайперы. Люди стремились жить полной жизнью там, где смерть была столь близка. Именно этот дух и очаровывал посетителей города.

Мне было сложно сдержать свое изумление, когда я увидел трех семиклассников, танцующих брейк на втором этаже школы №5. Девочки в черных футболках эффектно перемещались вдоль громадного зеркала, а парень в шапочке в стиле Эминема кружился на руках по полу, выделывая кульбиты. В соседней комнате в это время репетировала школьная рок-группа «Метаморфоза».

Конечно, жители Авдеевки еще до полномасштабного вторжения испытали ужасы войны. Горечь утраты и страх от обстрелов – все это помнили и юные музыканты из «Метаморфозы». Одна из песнь, которую они репетировали, так и называлась - «Война».

Школьная рок-группа «Метаморфоза» Фото: BBC

Илья и Лера подыгрывали на гитаре, а Макс не уставал держать ритм на барабанах. Припев песни был на украинском, а куплеты — на русском: «потому что мы просто хотим мира», — объяснил тогда солист группы Вадим.

«Все вернется к миру, вся война лишь сон», — пел он на той репетиции. Через месяц российские войска начнут полномасштабное вторжение в Украину. И вскоре все члены группы, как и многие жители Авдеевки, вынуждены будут бежать из города.