Кто такой Михаил Локшин, который взбесил Z-пропагандистов?

Пропагандисты и Z-авторы начали активно обсуждать антивоенную позицию Локшина и обвинять его в спонсировании ВСУ и русофобии, потребовали завести уголовное дело, признать его экстремистом, а также наказать Фонд кино за то, что он профинансировал этот проект.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), объём безвозвратных выделенных средств от Фонда кино составил 600 млн рублей (около 6,1 млн евро) при общем бюджете картины в 1,2 млрд рублей (около 12,2 млн евро).

Многие отмечают, что негодование, по всей видимости, вызвано ещё и тем, что режиссёр в фильме высмеял сотрудников НКВД и тоталитарную Москву начала прошлого века, которая, по мнению некоторых, напоминает нынешнюю.

Z-каналы начали публиковать скриншоты из соцсетей Локшина, в которых он высказывался против войны, выражал надежду на победу Украины, писал о пожертвованиях в украинские организации и о том, что Москве придётся выплачивать Киеву репарации. Сейчас этих постов нет в общем доступе (Локшин закрыл свой Instagram, а Facebook режиссёра открыт лишь для тех, кто является его другом в соцсети).