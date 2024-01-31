Кто такой Михаил Локшин, который взбесил Z-пропагандистов?

Михаил Локшин - вряд ли это имя известно широкому кругу людей. Даже тем, кто пристально следит за российским кинематографом. Тем не менее в последнюю неделю имя режиссёра появилось практически на всех новостных порталах на русском языке.
43-летний Локшин родился в США и имеет американское гражданство. Он учился в России, а в 2003 году окончил факультет психологии МГУ. C 2007 года он начал снимать рекламу и клипы, получившие многочисленные награды, в том числе на фестивале "Каннские львы" (Cannes Young Director’s Award).
Первый полнометражный фильм Локшина - историческая мелодрама "Серебряные коньки" (2020), которая получила множество положительных отзывов и даже была продана стримингу Netflix. Фильм также является обладателем многочисленных наград таких премий, как "Золотой орёл" и "Ника", в том числе приза за лучший полнометражный фильм.
25 января 2024 года в российский прокат вышла новая экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях. Режиссёром фильма стал Михаил Локшин.
Видео: Трейлер фильма "Мастер и Маргарита"
На создание "Мастера и Маргариты" Локшин получил госфинансирование, а после отметился проукраинской позицией и выступил против захватнической войны, которую Россия развязала в Украине.
Естественно, это вызвало гнев пропагандистов, особенно на фоне успеха картины - сборы ленты в прокате уже превысили 480 млн рублей (около 5 млн евро), свидетельствуют данные платформы ЕАИС.
Пропагандисты и Z-авторы начали активно обсуждать антивоенную позицию Локшина и обвинять его в спонсировании ВСУ и русофобии, потребовали завести уголовное дело, признать его экстремистом, а также наказать Фонд кино за то, что он профинансировал этот проект.
По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), объём безвозвратных выделенных средств от Фонда кино составил 600 млн рублей (около 6,1 млн евро) при общем бюджете картины в 1,2 млрд рублей (около 12,2 млн евро).
Многие отмечают, что негодование, по всей видимости, вызвано ещё и тем, что режиссёр в фильме высмеял сотрудников НКВД и тоталитарную Москву начала прошлого века, которая, по мнению некоторых, напоминает нынешнюю.
Z-каналы начали публиковать скриншоты из соцсетей Локшина, в которых он высказывался против войны, выражал надежду на победу Украины, писал о пожертвованиях в украинские организации и о том, что Москве придётся выплачивать Киеву репарации. Сейчас этих постов нет в общем доступе (Локшин закрыл свой Instagram, а Facebook режиссёра открыт лишь для тех, кто является его другом в соцсети).
Надо срочно смотреть, пока не сняли с проката!— Яна (@perfecta1410) January 29, 2024
Патриоты негодуют. «Мастер и Маргарита» Локшина по итогам первого уикенда вышел в лидеры проката, собрав 428 млн рублей📸. Первым возбудился Тигран Кеосаян,чьи «патриотические шедевры»провалились,собрав 70 миллионов за все время pic.twitter.com/gR9I1PU1CY
Работа над новой киноверсией "Мастера и Маргариты" началась ещё в 2018 году. Спустя какое-то время съёмки фильма пришлось приостановить из-за финансовых вопросов, а затем в планы вмешалась пандемия коронавируса.
Шумиха вокруг картины вынудила продюсеров "Мастера и Маргариты" выступить с заявлением, в котором указывается, что съёмки завершились ещё осенью 2021 года, после чего Локшин вернулся в США.
"По окончании съёмочного периода картины, осенью 2021 года, режиссёр Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма", - говорится в заявлении.
В компании добавили, что главной задачей было "сделать фильм, которым могла бы гордиться российская киноиндустрия".
Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на знакомых Локшина утверждает, что режиссёр находится в США и не даёт комментариев, "чтобы не угрожать проекту".
Помимо Цыганова и Снигирь в ленте снялись такие звёзды российского кино, как Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Евгений Князев, Марат Башаров, Игорь Верник, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков и немецкий актёр Аугуст Диль, сыгравший Воланда.
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