Bolt Food ищет ресторанных критиков

они будут отвечать за просмотр меню более 1000 латвийских ресторанов, дегустацию и определение лучших блюд в соответствии с высочайшими стандартами качества, а затем - давать полезные отзывы как самим ресторанам, так и их клиентам.

Заявку на эту вакансию может подать любой желающий из латвийского города, где работает Bolt Food . Для этого надо зайти в аккаунт платформы Bolt Food в Instagram и присоединить свою кандидатуру в разделе комментариев к соответствующему посту.

Администрация выберет 10 критиков, которые получат персональные задания, а также виртуальные 100 евро на балансе Bolt Food, чтобы заказывать еду в ресторанах, а затем давать свою оценку. Отзывы о блюдах и рейтинги необходимо будет публиковать в личном профиле в Instagram, а также они будут опубликованы в аккаунте Bolt Food. Ресторанные критики, чьи отзывы получат наибольшее количество откликов, получат призы от Bolt Food.