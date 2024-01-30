Херманис объяснил, почему портрету Смильгиса не место на стене театра

"Латвийское государственное радио хочет начать дискуссию о том, почему JRT решил не восстанавливать портрет Смильгиса на стене отреставрированного дома, ведь то, что директор театра "Дайлес" был лауреатом Сталинской премии и усердным коллаборантом, не является причиной.

Путинская Россия создала контекст, в котором сейчас все выглядит по-другому. Потому что тогда, во времена Ельцина, таких угроз не было, и мы поместили лицо Смильгиса на стену дома, потому что один конкретный шведский банк собирался вытеснить нас оттуда и захватить здание нашего театра. Мы поместили это как "охрану" - это культурно-исторический объект. Сейчас ситуация другая. Если мы осуждаем и не пускаем в Латвию российских художественных деятелей (например, Машкова, Михалкова и т. д.), которые поддерживают Путина, то не совсем понятно, почему мы принимаем своих, которые когда-то действовали идентично.

Еще проще было бы представить следующее: Латвия снова оккупирована, часть народа убита и депортирована, один режиссер везде публично восхваляет Путина (документальные подтверждения сохранились) и становится лауреатом Путинской премии. И тогда Латвийское государственное радио берет его под свою защиту", - пишет Алвис Херманис.

Напомним, много лет стену Нового Рижского театра на ул. Лачплеша, 25, украшал портрет легендарного режиссера и актера Эдуарда Смильгиса, основателя театра "Дайлес", который был создан фотографом Гунаром Бинде в 1965 году, за полгода до смерти именитого театрального деятеля.

Восстановление и реконструкция здания Нового Рижского театра завершены: комплекс был сдан в эксплуатацию 22 декабря 2023 года. В январе продолжались работы по устранению дефектов и было проведено обустройство помещений.

Галерея: Состояние проекта 30 ноября 2023 года

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