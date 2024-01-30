Почему Латвия отказалась от подаренного Украиной приложения для всеобщего оповещения?

Миериня пояснила, что приложение требует подключения к интернету, что не всегда может быть обеспечено в случае часа Х, поэтому украинским подарком Латвия пользоваться не будет.

"Есть один минус. Украина и сама признает: чтобы пользоваться этим приложением, нужен интернет. А что делать, если интернета нет? И это самая большая проблема. При этом невозможно загрузить это приложение, так как есть люди, у которых простой "кнопочный телефон". Поэтому та модель, которую выбрала Латвия - на мой взгляд, правильная. Каждый получает СМС на свой телефон. И над этим и сейчас правительство работает", - рассказала председатель Сейма.

Миериня отметила, что и Украина сейчас очень хорошо понимает, что коммуникация должна вестись как можно более независимо от различных сетей, поскольку на них может повлиять враг, и в нынешних условиях гибридной войны это и происходит.

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