Правоохранители сообщили, что сегодня около 07:30 на улице Бриежу в Валодзе Ропажского края произошло столкновение автомобилей Audi и Mercedes-Benz.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, один из которых был доставлен в медицинское учреждение. Второй пострадавший от госпитализации отказался.

Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.

Видео: Тяжелое ДТП в Валодзе. Пострадали два человека

В понедельник в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий. Оформлено 387 протоколов об административных нарушениях, в том числе 121 - за превышение скорости и семь - за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде возбуждено два административных и четыре уголовных дела. Также возбуждено два уголовных дела за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

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