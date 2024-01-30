Крупнейшие месторождения серебра в России попали в руки правительства Омана

Указывается, что инвестиционный фонд Mercury Investments International, принадлежащий правительству Омана, стал покупателем доли в компании "Полиметалл", оператора серебряных месторождений в Магаданской, Свердловской и Хабаровской областях, а также в Якутии и на Чукотке.

В результате группа ИСТ продала свою долю в "Полиметалле", рыночная стоимость которой на Московской бирже составляет 2,6 миллиарда рублей. Компания не раскрывает стоимость сделки, но, по данным биржи, пакет стоит около 600 миллионов долларов. ИСТ была крупнейшим акционером "Полиметалла". По данным компании, еще 9,9% принадлежит американскому фонду BlackRock, Fodina B.V. - 3,3%. Менеджменту и директорам - 0,9%.

В августе "Полиметалл" сменил "место прописки" с России на Казахстан и объявил о планах полностью продать свой российский бизнес - восемь месторождений, на которые приходится три четверти годового производства. Полученные от продажи средства "Полиметалл" вложит в казахстанские предприятия, которые в прошлом году обеспечили половину чистой прибыли и весь денежный поток компании.

Продажа пакета "Полиметалла" оманскому инвестиционному фонду рассматривается как стратегия снижения рисков, которая позволит предприятию увеличить производство в Казахстане и в Центрально-Азиатском регионе в целом.

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