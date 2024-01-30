KNAB: для искоренения коррупции необходимо уменьшить чувство безнаказанности

По мнению KNAB, исторически самый высокий индекс подтверждает движение Латвии к искоренению коррупции. Принятые Латвией решения и предпринимаемые действия в антикоррупционной сфере дали видимые результаты, но в то же время сохраняется необходимость более быстрой положительной динамики.

KNAB напоминает, что индекс отражает восприятие частным сектором коррупции в публичном секторе, охватывая разные сферы: экономические процессы, в том числе инфляцию, теневую экономику и налоговую политику, политические процессы, судебные разбирательства, коррупцию.

В улучшении показателей Латвии важную роль играют законодательная, исполнительная и судебная власть. Направленные на уменьшение коррупции, решения должны быть в числе приоритетов, а органы государственного управления должны действовать таким образом, чтобы меры по снижению коррупции были целенаправленными и эффективными, а не формальными.

Постоянно возрастает и роль частного сектора. Коррупция в частном секторе не оторвана от коррупции в публичном секторе, что доказывает наблюдаемая KNAB негативная тенденция - ежегодно растет число юридических лиц, пользующихся подкупом государственных должностных лиц как методом развития бизнеса.