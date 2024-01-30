Силиня: запрет на импорт зерна - подтверждение политической воли

Две недели назад, говоря о возможной задержке с введением запрета на импорт зерна, Силиня сказала, что целью правительства являются практические результаты, а не только те, что "на бумаге". На этой неделе коалиция приняла решение запретить импорт российского и белорусского зерна в Латвию. В феврале планируется подготовить соответствующий законопроект и утвердить его в парламенте.

Отвечая на вопрос, что заставило правительство изменить решение, Силиня сказала, что это пример для других стран ЕС, и, как и в случае с запретом на российский газ, возможно, они захотят присоединиться к Латвии в этом вопросе.

"Мы по-прежнему считаем, что более действенным было бы единое мнение ЕС, но этим примером мы демонстрируем нашу волю. Это подтверждение нашей политической воли", - сказала Силиня.

Комментируя переговоры по этому вопросу, премьер-министр отметила, что в настоящее время ведется поиск поддержки, однако импорт зерна - это решение каждой страны. Как только в Латвии эта норма вступит в силу, она проинформирует об этом другие страны Балтии и, возможно, подготовит призыв к другим странам последовать ее примеру, сказала Силиня.

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