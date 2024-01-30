Латвия не будет запрещать транзит российского зерна в другие страны ЕС

Латвия не будет запрещать транзит российского и белорусского зерна в другие страны Европейского союза (ЕС), заявил министр земледелия Арманд Краузе на пресс-конференции после заседания правительства.
Как сообщил Краузе, Министерство земледелия уже начало работу над законопроектом, согласно которому при ввозе и растаможивании зерна в Латвии необходимо будет указывать пункт доставки - в Латвию или другую страну ЕС.
Зерно из России и Беларуси не будет разрешено ввозить в Латвию, но как часть европейского внутреннего рынка она не имеет права ограничивать возможности компаний других стран ЕС транспортировать российское зерно через Латвию в свои пункты назначения.
Министр напомнил о том, что вопрос о запрете на импорт российского зерна стоит также на повестке дня совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС. К позиции Латвии там присоединились Литва и Эстония, но переговоры с ними о том, чтобы последовать примеру Латвии и запретить импорт российского зерна в пределах своих границ, пока не начались.
Также Краузе отметил, что предприятия и фермеры, которые закупали российское зерно и использовали его в производстве, не смогут больше получать государственную помощь. Эта норма распространяется на механизмы поддержки, финансирование по которым выплачивается с 1 января этого года. По мнению министра, отмена государственной помощи повысит эффективность запрета на импорт российского зерна.
В то же время Краузе отметил, что подавляющее большинство латвийских производителей не используют российское зерно, поэтому запрет коснется лишь нескольких процентов получателей помощи, однако это поможет продемонстрировать позицию Латвии по данному вопросу и побудит другие страны ЕС последовать ее примеру.
По данным Министерства земледелия, Латвия является вторым по величине импортером российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров в ЕС после Испании. С января по октябрь 2023 года доля Латвии в импорте ЕС из России составила 12%.
В то же время запрет на импорт и транзит российского зерна может привести к потерям в размере 100 млн евро для латвийских портов и отрасли железнодорожных перевозок.
По прогнозам Минземледелия, в результате запрета на перевозку и перевалку российского зерна, объем которых в текущем году прогнозируется в размере 4 млн тонн, доходы портов сократятся на 60 млн евро, а доходы железных дорог - на 40 млн евро.
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