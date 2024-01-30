Латвия не будет запрещать транзит российского зерна в другие страны ЕС

Как сообщил Краузе, Министерство земледелия уже начало работу над законопроектом, согласно которому при ввозе и растаможивании зерна в Латвии необходимо будет указывать пункт доставки - в Латвию или другую страну ЕС.

Зерно из России и Беларуси не будет разрешено ввозить в Латвию, но как часть европейского внутреннего рынка она не имеет права ограничивать возможности компаний других стран ЕС транспортировать российское зерно через Латвию в свои пункты назначения.

Министр напомнил о том, что вопрос о запрете на импорт российского зерна стоит также на повестке дня совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС. К позиции Латвии там присоединились Литва и Эстония, но переговоры с ними о том, чтобы последовать примеру Латвии и запретить импорт российского зерна в пределах своих границ, пока не начались.