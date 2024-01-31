Посетивший Москву молодой эстонский политик подвергся жесткой критике, сам он проблемы не видит

Алекс Аунапу в Москве. Фото: Instagram

В прошлом году в Москву съездил действующий заместитель председателя молодежного горсобрания Таллинна, член молодежной организации Центристской партии Алекс Аунапу. В его аккаунте в Instagram появились фотографии на фоне сталинских высоток в центре Москвы и видео поездки на машине по ночной Москве.

На нескольких фотографиях в разное время суток Аунапу стоит на фоне МИД РФ, на других фото он демонстрирует архитектурные детали этого примечательного здания. Одна из фотографий позволяет предположить, что Аунапу находится в расположенном рядом с МИД РФ «Смоленском пассаже».

Поскольку 19-летний студент Эстонской бизнес-школы Аунапу - не просто частное лицо, а начинающий политик и общественный деятель, мы спросили у молодого человека, не видит ли он проблем с поездками в Россию. Аунапу на наше первое обращение ответил, что его поездки - его личное дело и задавать подобные вопросы невежливо.

На фото, сделанном в декабре 2021 года, Алекс Аунапу стоит вторым слева. Фото: Facebook

Генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отт и член фракции центристов в Рийгикогу Лаури Лаатс на просьбу прокомментировать поведение молодого центриста ничего не ответили, а пресс-секретарь фракции сообщила, что наш запрос перенаправлен самому Аунапу. "Центристская партия частные поездки не комментирует", - написала она.

Позже Алекс Аунапу прислал развернутый ответ, суть которого сводится к тому, что, задавая вопросы на эту тему ему и другим политикам, издание якобы нарушает кодекс журналистской этики.