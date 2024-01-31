Повезет ли в этом году? Названы страны-соперники Латвии в полуфинале "Евровидения"

Представитель Латвии выйдет на сцену 9 мая.

Вместе с Латвией выступят Австрия, Мальта, Швейцария, Греция, Чехия, Албания, Дания, Армения, Израиль, Эстония, Грузия, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Бельгия.

Фото: eurovision.tv

Также в этом полуфинале смогут проголосовать три страны из так называемой "большой пятерки" - Франция, Италия и Испания.

Уже сообщалось, что представитель Латвии на "Евровидении" будет определен в конкурсе Supernova. Первый полуфинал пройдет 3 февраля, а финал - 10 февраля.

Напомним, 9 января были объявлены участники национального отбора на "Евровидение" - конкурса Латвийского телевидения (LTV) Supernova.

10 финалистов конкурса, которые будут бороться за звание победителя 10 февраля, определят жюри и зрители.

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Напомним, в прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение" представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. В национальном отборе эта песня заняла первое место по оценке как зрителей, так и жюри. К сожалению, Sudden Lights не смогли выйти в финал "Евровидения".

Это был шестой раз подряд, когда Латвия не вышла в финал. Стоит отметить, что Латвия была первой за чертой и от выхода в финал нас отделяло всего три очка.



Галерея: Sudden Lights на конкурсе "Евровидение"

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