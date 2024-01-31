Видео ⟩ Украинский беспилотник разбился на нефтеперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге

ПО данным российских СМИ, дрон сбили зенитно-ракетным комплексом С-400 в 4:20. Однако беспилотник смог продолжить полет и упал лишь спустя полчаса на территории завода.

"По предварительным данным, серьезного пожара не случилось, три пустые цистерны быстро потушили", - пишет "Медуза". Позднее российские СМИ сообщили, что обломками беспилотника повреждены припаркованные на территории "Невского мазута" автомобили.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ночь на 31 января местные жители слышали "громкий хлопок" (взрыв).

"На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено", - заявил Беглов.

В Минобороны РФ произошедшее пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в порту Усть-Луга Ленинградской области в ночь на 21 января загорелся терминал компании "Новатэк". В результате повреждено крупное газохранилище. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал, проведена эвакуация персонала. Глава региона не уточнил причину пожара.

Как сообщается на сайте украинского издания "РБК-Украина", ссылающегося на свои источники, пожар в терминале возник после того, как "по цели метко отработали беспилотники СБУ".

"Поражения были точными, начался... масштабный пожар, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников", - говорится в публикации.

💥 Russia: Ukrainian drones attacked the Nevsky Fuel Oil plant in Saint Petersburg. pic.twitter.com/SwSEPqFb2W — Igor Sushko (@igorsushko) January 31, 2024

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