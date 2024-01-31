Видео ⟩ В Даугавпилсе пьяный водитель разрушил вход в подъезд жилого дома

Опасные действия 37-летнего мужчины зафиксированы как в протоколах полиции, так и на смартфонах жителей микрорайона. Так, на одной из видеозаписей видно, как водитель Audi пытается покинуть двор многоквартирного дома, но это оказалось сложнее, чем он ожидало.

Группа мужчин на видео разбегается в разные стороны, а пьяный водитель дает задний ход на тротуаре. Соседи наблюдали за происходящим из окон.

В результате мужчина врезался в балку навеса лестничной клетки. Жители микрорайона возмущены тем, что пьяный водитель позволил себе повредить чужое имущество.

При этом жители близлежащих домов расходятся во мнении, сколько промилле было в крови у нарушителя - кто-то называет 3, 5, а кто-то - даже 8. Представители полиции однако отрицают, что уровень опьянения мужчины мог быть настолько высок. В любом случае, водителя ждет серьезных штраф, т.к. кроме поврежденного навеса он также задел три автомобиля.

Как сообщили в полиции, был задержан мужчина 1986 года рождения, уровень опьянения которого не превысил 2,83 промилле. Возбужден уголовный процесс, полиция выясняет детали произошедшего.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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