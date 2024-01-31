Ринкевич: тактика РФ по ассимиляции украинских детей - военное преступление

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи президент Латвии заявил о поддержке Латвией Украины и ее жителей до победы Украины, а также подтвердил готовность Латвии способствовать возвращению депортированных Россией украинских детей.

Президент осудил целенаправленно совершаемые Россией депортации украинских детей и подтвердил готовность Латвии способствовать возвращению депортированных Россией украинских детей. Он подчеркнул, что применяемая Россией военная тактика ассимиляции украинских детей является "жалкой и подлой" частью психологического террора.

"Депортации детей, смена гражданства, незаконное усыновление и военное обучение являются военными преступлениями. Латвия продолжит способствовать возвращению депортированных Россией украинских детей как посредством участия в учрежденной Украиной международной коалиции государств по возвращению украинских детей, так и путем включения вопроса в повестку дня высоких международных организаций", - подчеркнул Ринкевич.

Президент выразил готовность Латвии продолжать долгосрочную поддержку Украины и подчеркнул, что Латвия и впредь будет оказывать поддержку украинским беженцам, нашедшим в Латвии убежище, в том числе более чем 4000 детей.

После встречи президент вместе с Зеленской совершил небольшую экскурсию по Рижскому замку. Украинской делегации был представлен аудиогид на украинском языке. Зеленская активно выступает за доступность информации на украинском языке в культурно-исторических местах по всему миру.

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