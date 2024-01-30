Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, встреча Эдгара Ринкевича с Зеленской состоялась в 14:00 в Рижском замке.

На встрече обсуждали вопросы поддержки Украины, ситуацию с правами человека в Украине и возвращение на родину украинских детей, незаконно депортированных Россией.

Галерея: Визит Елены Зеленской в Ригу

В 14:50 в здании Кабинета министров состоится встреча Зеленской с премьер-министром Эвикой Силиней, на которой будут обсуждаться гуманитарная и другая поддержка Латвией народа Украины, военные преступления России против жителей Украины, в том числе женщин и детей.

В четверг, 1 февраля, Ринкевич и Зеленская примут участие в конференции "Война России против детей", на которой будет обсуждаться привлечение России к ответственности за незаконную депортацию детей со временно оккупированных территорий в Украине и возможности их возвращения.

Организаторы мероприятия отмечают, что, по данным украинских властей, депортированы или принудительно перемещены в Россию и Беларусь были 19 546 украинских детей. На сегодняшний день в Украину возвращено 387 детей, что составляет около 2% вывезенных.

Организаторами конференции являются посольство Украины в Латвии, Министерство иностранных дел Украины, Министерство иностранных дел Латвии, администрация президента Украины, проект Bring Kids Back UA, Фонд Детской больницы и др.

Во время визита в Латвию Елена Зеленская встретится с представителями оказывающих поддержку Украине организаций, проживающими в Латвии украинцами и беженцами, а также посетит Музей оккупации.

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