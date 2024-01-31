Спикеры парламентов Балтии призывают США быстрее утвердить пакет помощи Украине

Целью совместного визита было укрепление трансатлантического сотрудничества и изложение в переговорах с американскими парламентариями того, какой страны Балтии видят ситуацию с безопасностью в мире. Спикер Сейма подчеркнула, что агрессия, развернутая Россией в Украине, угрожает всей Европе и подрывает глобальную систему безопасности. "На кону не только судьба Украины, и наш выбор абсолютно ясен - нужно сделать все, чтобы добиться поражения России в Украине. Если мы не сможем сберечь Украину от российской агрессии, это станет лишь вопросом времени, когда Россия будет готова использовать новую возможность бросить нам вызов", - заявила Миериня.