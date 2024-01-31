Спикеры парламентов Балтии призывают США быстрее утвердить пакет помощи Украине

Спикеры парламентов стран Балтии на встрече с председателем Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими законодателями США призвали конгресс США по возможности быстрее утвердить пакет помощи Украине.
Как сообщили агентству LЕТА в пресс-службе Сейма, спикер Сейма Дайга Миериня прибыла с визитом в США вместе с председателем парламента Эстонии Лаури Хусcаром и председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. В беседе со спикерами парламентов стран Балтии Джонсон подтвердил стратегическое партнерство США со странами Балтии.
Целью совместного визита было укрепление трансатлантического сотрудничества и изложение в переговорах с американскими парламентариями того, какой страны Балтии видят ситуацию с безопасностью в мире. Спикер Сейма подчеркнула, что агрессия, развернутая Россией в Украине, угрожает всей Европе и подрывает глобальную систему безопасности. "На кону не только судьба Украины, и наш выбор абсолютно ясен - нужно сделать все, чтобы добиться поражения России в Украине. Если мы не сможем сберечь Украину от российской агрессии, это станет лишь вопросом времени, когда Россия будет готова использовать новую возможность бросить нам вызов", - заявила Миериня.
Спикер Сейма подчеркнула, что каждый день, на который затягивается принятие важных решений, означает для Украины все новые и новые жертвы. Миериня призвала страны-союзницы и аналогично мыслящие государства сплотиться перед лицом российской агрессии. Нужно общими усилиями продолжать добиваться максимальной изоляции России, международно и последовательно документировать совершенные ею военные преступления для привлечения ее к ответственности. В основе вседозволенности России лежит ощущение безнаказанности, заявила Миериня.
Страны Балтии хорошо осознают угрозу, исходящую от России, поэтому делают серьезные вложения в обороноспособность и призывают делать это и другие страны НАТО, подчеркнула спикер Сейма на переговорах с американскими законодателями. Сейчас Латвия направляет на нужды обороны 2,4% от внутреннего валового продукта и планирует еще до 2027 года увеличить этот показатель до 3%.
Параллельно в рамках формата НАТО "Рамштайн" Латвия приняла на себя руководство коалицией дронов, чтобы значительно нарастить производство и поставки в Украину союзниками дронов с учетом актуальных тенденций военных действий и все возрастающего значения технологий дронов. Миериня призвала США присоединиться к коалиции дронов в поддержку Украины.
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