Фото ⟩ "Не все были видны на фото, часть увезла скорая помощь". Украина прокомментировала обмен пленными

Юсов рассказал, что освобожденные отправлены в медучреждение, где им будет обеспечена первичная помощь.

"Состояние их разное, в зависимости от предыдущих мест содержания, в зависимости от того откуда их доставляли. Понятно, что плен это всегда сложно. Это всегда трагедия и это точно не какое-то европейское представление о соблюдении прав военнопленных, когда мы говорим о государстве-агрессоре", - сказал он.

По словам Юсова, до последнего момента факт обмена не был опубликован, родственники также не были проинформированы, пока не было получено точного подтверждения, что все идет по плану.

"Не один раз вещи, которые уже были договорены, которые должны были состояться, переносились или срывались, это травматические вещи. Поэтому все делается для того, чтобы лишний раз не травмировать пленных и их родственников", - добавил он.

По его словам, каждому пленному после пересечения границы была дана возможность связаться с близкими.

Как уже сообщалось, 31 января из российского плена вернулись 207 защитников Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил: "Хорошие новости. Именно таких новостей мы все ждали. Сегодня из российского плена освобождены еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов, 27 офицеров. Почти половина - защитники Мариуполя. Воины Вооруженных сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Я уверен, что парни уже звонят домой, они уже услышали долгожданные слова. Я рад, что это удалось сделать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это уже 50-й обмен за время полномасштабной войны. В целом возвращены уже более 3000 человек.

"И мы сделаем все, чтобы вернулся каждый. Мы никого не забыли. Мы ищем каждое имя", - подчеркнул он.

Зеленский еще раз поблагодарил всю команду, которая руководила этой работой.

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