Первая леди Украины Елена Зеленская в четверг открыла публичную часть конференции "Война России против детей" (Russia’s War on Children). На конференции дети, пострадавшие от депортации с оккупированных Россией территорий Украины, представили свои свидетельства о том, что они пережили. За конференцией можно было следить в прямом эфире на портале RUS TVNET с 10:00 до 18:00.
Видео ⟩ Елена Зеленская в Риге: "Мы будем бороться за каждого украинского ребенка, похищенного Россией"
С речью на открытии конференции выступила первая леди Украины Елена Зеленская, которая на этой неделе находится в Риге с визитом. В среду ее принял президент Эдгар Ринкевич, встретился с ней и глава МИД Кришьянис Кариньш.
Зеленская открыла конференцию рассказами о нескольких украинских детях, погибших или пострадавших в войне, развязанной Россией в Украине.
Она сказала, что с начала войны Украине удалось вернуть лишь 388 детей, которые были депортированы со временно оккупированных украинских территорий в Россию, Беларусь или другие места.
Видео: Выступление Елены Зеленской
Елена Зеленская подчеркнула необходимость международной поддержки, тем более что Россия отказывается вести переговоры с Украиной о возвращении детей. Поэтому другие страны, например страны Балтии, могут помочь, отметила первая леди Украины.
"Мы будем бороться за каждого похищенного ребенка", - пообещала она.
В двухдневной конференции в Риге примут участие видные международные представители, эксперты, журналисты, официальные лица других стран и представители неправительственных организаций. Конференция "Война России против детей" послужит площадкой для детей из Украины, чтобы поделиться своими свидетельствами о том, через что им пришлось пройти.
"Конференция является площадкой, которая поможет продолжить поиск ответов на вопросы о том, какие международно-правовые инструменты можно использовать, чтобы помочь Украине вернуть депортированных в Россию детей, какой вклад могут внести в это журналисты своей расследовательской и аналитической работой, как помочь детям и семьям после возвращения домой, чтобы уменьшить нанесенную им психологическую и эмоциональную травму, а также самое главное - как удержать внимание и давление международного сообщества, чтобы добиться возвращения украинских детей в свои дома", - заявил патрон конференции, экс-президент Латвии Эгил Левитс.
На конференции также будут публично заслушаны показания похищенных и возвращенных в Украину детей, участники обсудят политико-правовые аспекты похищения украинских детей и ответственность международного сообщества, определят инструменты международного права, с помощью которых украинских детей можно бы было вернуть.
Ринкевич: международное сообщество должно сделать все возможное для возвращения похищенных Россией украинских детей
Международное сообщество должно сделать все возможное для возвращения похищенных Россией украинских детей, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, открывая вместе с супругой президента Украины Еленой Зеленской международную конференцию "Война России против детей".
Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, на конференции обсуждается привлечение России к ответственности за незаконную депортацию детей со временно оккупированных территорий в Украине и содействие их возвращению.
В своем выступлении на открытии конференции президент заверил Украину в полной поддержке со стороны Латвии по этому вопросу.
"Мы здесь, чтобы помочь Украине положить конец агрессии России против украинских детей, остановить их незаконные депортации и насильственное перемещение, найти способы остановить эту жестокую тактику войны и вернуть детей. И это не просто слова - это твердые обязательства, которые Латвия вместе с более чем 60 странами взяла на себя в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей", - сказал Ринкевич.
Президент подчеркнул, что преступные действия России являются нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как военное преступление. Насильно забирая детей из их домов и семей, Россия нарушает их фундаментальное право на безопасность и семью.
"Она намеренно разрушает идентичность украинских детей, нанося глубокие эмоциональные и психологические травмы. Что еще хуже, Россия выставляет свои действия напоказ на глобальной сцене. Это является нарушением международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление", - сказал Ринкевич.
Он подчеркнул, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы осудить эти преступные действия и потребовать ответственности от России и ее сторонницы Беларуси.
Организаторы мероприятия отмечают, что, по данным украинских властей, депортированы или принудительно перемещены в Россию и Беларусь были 19 546 украинских детей. На сегодняшний день в Украину возвращено 387 детей, что составляет около 2% вывезенных.
Организаторами конференции являются посольство Украины в Латвии, Министерство иностранных дел Украины, Министерство иностранных дел Латвии, администрация президента Украины, проект Bring Kids Back UA, Фонд Детской больницы и др.
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