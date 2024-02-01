Видео ⟩ Елена Зеленская в Риге: "Мы будем бороться за каждого украинского ребенка, похищенного Россией"

"Мы здесь, чтобы помочь Украине положить конец агрессии России против украинских детей, остановить их незаконные депортации и насильственное перемещение, найти способы остановить эту жестокую тактику войны и вернуть детей. И это не просто слова - это твердые обязательства, которые Латвия вместе с более чем 60 странами взяла на себя в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей", - сказал Ринкевич.

Президент подчеркнул, что преступные действия России являются нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как военное преступление. Насильно забирая детей из их домов и семей, Россия нарушает их фундаментальное право на безопасность и семью.

"Она намеренно разрушает идентичность украинских детей, нанося глубокие эмоциональные и психологические травмы. Что еще хуже, Россия выставляет свои действия напоказ на глобальной сцене. Это является нарушением международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление", - сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы осудить эти преступные действия и потребовать ответственности от России и ее сторонницы Беларуси.

Организаторы мероприятия отмечают, что, по данным украинских властей, депортированы или принудительно перемещены в Россию и Беларусь были 19 546 украинских детей. На сегодняшний день в Украину возвращено 387 детей, что составляет около 2% вывезенных.

Организаторами конференции являются посольство Украины в Латвии, Министерство иностранных дел Украины, Министерство иностранных дел Латвии, администрация президента Украины, проект Bring Kids Back UA, Фонд Детской больницы и др.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!