Экс-министр Муйжниеце прокомментировала свой развод

Мама троих детей Муйжниеце о своей личной жизни рассказывала довольно скупо. Однако в интервью журналу Ieva она подтвердила, что брак с отцом ее детей распался и у нее начались новые отношения.

Экс-министр рассказывает, что познакомилась со своим мужем, когда они были однокурсниками. "Мы с мужем хорошо ладили - я даже не помню, когда мы ссорились. Но… постепенно стали жить каждый своей жизнью, и единственное, что нас объединяло - это дети и общий дом".

Экс-министр отмечает, что хочется быть рядом с человеком, с которым можно поговорить, с которым интересно быть вместе, который хочет знать, как дела у другого и о чем он думает. "Настал момент, когда разговоров становилось все меньше и меньше, осталась лишь дружеская обыденность", - поделилась она.

"Решение о разводе приняла сначала я сама, а потом мы оба. Я подумала, что было бы разумнее решить все вопросы до выборов в Сейм", - рассказывает Муйжниеце.

Поэтому мы расстались в сентябре 2022 года - перед выборами в Сейм, а официально у нотариуса - в январе 2023 года.

"Двенадцать лет мы прожили как друзья и расстались тоже друзьями", - подытожила она.

Сейчас у Аниты Муйжниеце новые отношения с коллегой-политиком Кришьянисом Фелдманисом. "Нам вместе интересно, мы можем разговаривать часами! Наконец-то я могу быть честной и говорить все как есть", - говорит Муйжниеце.

Подробности читайте в номере журнала Ieva от 31 января.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!