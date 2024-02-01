Экс-министр Муйжниеце прокомментировала свой развод

Бывший министр образования и науки Анита Муйжниеце впервые прокомментировала свой развод и новые отношения.
Мама троих детей Муйжниеце о своей личной жизни рассказывала довольно скупо. Однако в интервью журналу Ieva она подтвердила, что брак с отцом ее детей распался и у нее начались новые отношения.
Экс-министр рассказывает, что познакомилась со своим мужем, когда они были однокурсниками. "Мы с мужем хорошо ладили - я даже не помню, когда мы ссорились. Но… постепенно стали жить каждый своей жизнью, и единственное, что нас объединяло - это дети и общий дом".
Экс-министр отмечает, что хочется быть рядом с человеком, с которым можно поговорить, с которым интересно быть вместе, который хочет знать, как дела у другого и о чем он думает. "Настал момент, когда разговоров становилось все меньше и меньше, осталась лишь дружеская обыденность", - поделилась она.
"Решение о разводе приняла сначала я сама, а потом мы оба. Я подумала, что было бы разумнее решить все вопросы до выборов в Сейм", - рассказывает Муйжниеце.
Поэтому мы расстались в сентябре 2022 года - перед выборами в Сейм, а официально у нотариуса - в январе 2023 года.
"Двенадцать лет мы прожили как друзья и расстались тоже друзьями", - подытожила она.
Сейчас у Аниты Муйжниеце новые отношения с коллегой-политиком Кришьянисом Фелдманисом. "Нам вместе интересно, мы можем разговаривать часами! Наконец-то я могу быть честной и говорить все как есть", - говорит Муйжниеце.
Подробности читайте в номере журнала Ieva от 31 января.
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