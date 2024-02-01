«Огромное спасибо Израилю еще раз за то, что они помогли не только тем участникам группы, которые имеют израильское гражданство, но и людям, которым просто грозила опасность в России, и сейчас они на свободе. Это самое главное», — продолжает Лева.

По его словам, музыкантам с единственным гражданством России предлагал свои услуги и российский консул, но они в письменной форме отказались от разговора с ним.

Фото: BBC

«Становилось все страшнее и страшнее»

Формальным поводом для задержания музыкантов в Таиланде стало нарушение миграционного законодательства, после чего их поместили в один из центров временного содержания иммигрантов в Бангкоке. Там их содержали в 25-метровой камере на 80 человек. При этом из слов Левы следует, что особенных претензий к тайским властям у него нет: «Нет, там все было корректно, даже из каких-то силовых структур».

Он подтверждает, что представители тайских властей намеками давали понять, что задержание участников группы имеет «русский след»: «Специальный заказ на группу Би-2, чтобы нас экстрадировать в Россию для сами понимаете чего».