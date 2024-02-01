С 1 февраля IKEA снижает цены, чтобы в условиях инфляции оставаться доступной для как можно большего количества людей.
"Стремясь сделать повседневную жизнь многих людей лучше, мы стараемся быть максимально доступными, чтобы многие жители Латвии могли приобретать функциональные, эстетичные и экологичные товары для своих домов. Мы в IKEA и на глобальном, и на местном уровне постоянно адаптируемся к динамичной рыночной ситуации и реагируем на нее снижением цен, как только появляется такая возможность. Несмотря на экономическую нестабильность в мире, мы видим некоторые положительные сдвиги в экономике, связанные с поставками и сырьем. Поэтому мы решили перенести это уменьшение затрат на наших покупателей и снижаем цены", – говорит руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс.
Цены будут снижены начиная с 1 февраля в рижском магазине IKEA и в интернет-магазине компании.
Еще более низкие цены на мебель и аксессуары для дома
Цены будут снижены на значительную часть ассортимента мебели для дома, охватывая сотни товаров различных категорий – от мебели, такой как диваны, кресла, различные решения для хранения, до принадлежностей для дома. Например, цена на комод MALM снизится с 59,99 евро до 49,99 евро, на стеллаж KALLAX – с 44,99 евро до 39,99 евро, на коробку DRONA – с 3,99 евро до 2,99 евро, на письменный стол MICKE – с 99 евро до 79 евро. Те, кто начинает подготовку к летнему сезону заранее, смогут найти по более низкой цене предметы коллекции NÄMMARÖ. Также будут снижены цены на одеяло SMÅSPORRE, каркас TROFAST и многие другие предметы домашнего интерьера.
Как отметил П. Гринбергс, IKEA регулярно пересматривает цены на продукцию, чтобы как можно больше людей могли позволить себе товары, которые делают их жизнь дома лучше.
"Во время пандемии, инфляции, а затем и войны мы заметили, что для многих жителей Латвии в приоритете уют в доме. Поэтому, снижая цены, мы хотим показать, что поддерживаем тех, кто хочет улучшить свой быт и создать дома уют без ущерба для семейного бюджета", – говорит представитель IKEA. Он подчеркивает, что снижение цен – это не акция, а долгосрочное обязательство IKEA. Компания старается оптимизировать цепочку ценообразования, увеличить объемы и тем самым снизить затраты для IKEA и цены для покупателей.
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