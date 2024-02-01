IKEA снижает цены

"Стремясь сделать повседневную жизнь многих людей лучше, мы стараемся быть максимально доступными, чтобы многие жители Латвии могли приобретать функциональные, эстетичные и экологичные товары для своих домов. Мы в IKEA и на глобальном, и на местном уровне постоянно адаптируемся к динамичной рыночной ситуации и реагируем на нее снижением цен, как только появляется такая возможность. Несмотря на экономическую нестабильность в мире, мы видим некоторые положительные сдвиги в экономике, связанные с поставками и сырьем. Поэтому мы решили перенести это уменьшение затрат на наших покупателей и снижаем цены", – говорит руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс.



Цены будут снижены начиная с 1 февраля в рижском магазине IKEA и в интернет-магазине компании.