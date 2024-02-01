В Люксембурге без вести пропала 43-летняя уроженка Латвии Солвейга

Полиция Люксембурга разыскивает 43-летнюю уроженку Латвии Солвейгу Лиелмане (известную также как Наташа), сообщает Apollo.lv со ссылкой на местное издание Chronicle.lu.
Полиция указывает, что женщина пропала по меньшей мере с 21 декабря прошлого года.
Приметы Солвейги: худощавого телосложения, рост примерно 168 сантиметр, темные волосы до плеч, зеленые глаза. Женщина владеет латышским, русским, итальянским, французским и английским языками.
Является ли женщина гражданкой Латвии, неизвестно.
Возможно, в день пропажи она была одета в черный пуховик и бейсболку. Возможно, с ней было домашнее животное - корги.
Стражи порядка просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Солвейги, писать на электронную почту spj.ip-info@police.etat.lu.
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