Чт, 1.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Люксембурге без вести пропала 43-летняя уроженка Латвии Солвейга

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Vermisstenmeldungen/"Facebook"

Полиция Люксембурга разыскивает 43-летнюю уроженку Латвии Солвейгу Лиелмане (известную также как Наташа), сообщает Apollo.lv со ссылкой на местное издание Chronicle.lu.

Полиция указывает, что женщина пропала по меньшей мере с 21 декабря прошлого года.

Приметы Солвейги: худощавого телосложения, рост примерно 168 сантиметр, темные волосы до плеч, зеленые глаза. Женщина владеет латышским, русским, итальянским, французским и английским языками.

Является ли женщина гражданкой Латвии, неизвестно.

Возможно, в день пропажи она была одета в черный пуховик и бейсболку. Возможно, с ней было домашнее животное - корги.

Стражи порядка просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Солвейги, писать на электронную почту spj.ip-info@police.etat.lu.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх