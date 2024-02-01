Набожному отставнику в США грозит тюрьма за разгром алтаря сатанистов

В американском штате Айова предъявили обвинение в преступлении на почве религиозной ненависти ревностному христианину, который разгромил экспозицию "Храма Сатаны" в здании парламента штата.
14 декабря бывший военный летчик, 35-летний Майкл Кассиди демонстративно разрушил «алтарь Бафомета» и уничтожил фигуру Бафомета, установленные в холле Капитолия Айовы.
Прокуратура пришла к заключению, что Майкл Кассиди преднамеренно уничтожил чужое имущество, руководствуясь при этом чувством религиозной ненависти, и на этой неделе предъявила ему официальное обвинение. Кассиди грозят до двух лет тюрьмы и штраф в 8,5 тыс. долларов.
Экспозицию в холле парламента установила организация «Храм Сатаны» (The Satanic Temple), которая описывает себя как либеральное «не-теистическое» религиозное движение, которое не столько поклоняется Сатане, сколько борется за религиозную терпимость, свободу вероисповедания, личные свободы и невмешательство церкви в дела государства.
«Храм Сатаны» был основан в Америке десять лет назад, официально признан властями США в качестве религиозной организации и имеет священнослужителей и прихожан не только в США, но и в Европе и Австралии.
Майкл Кассиди не таился, все делал максимально публично, будучи уверенным, что совершает богоугодный поступок.
«Улики свидетельствуют, что ответчик делал заявления, адресованные правоохранительным органам и общественности и указывающие на то, что он уничтожил собственности из-за религии жертвы», — говорится в заявлении прокуратуры.
В интервью консервативному интернет-изданию Sentinel Майкл Кассиди сказал, что разгромил алтарь сатанистов, чтобы «открыть глаза христианам на антихристианские деяния, поддерживаемые нашими властями».
«Моей совестью управляет Слово Божье, а не чиновничьи декреты. Поэтому я решил действовать», — сказал Кассиди.
«Храм Сатаны» в опубликованном в среду заявлении поблагодарил прокуратуру за поддержку и «признание разнообразия верований».
После разрушительного визита Кассиди к «алтарю Бафомета» организация потребовала с него 6,3 тыс долларов компенсации.
По словам священницы «Храма Сатаны» Глинды Вин Кули, членам ее прихода пришлось убирать остатки алтаря в бронежилетах, потому что им угрожали в интернете.
Экспозиция в холле Капитолия Айовы включала статую Бафомета — аллегорическую фигуру с головой козла, одно из изображений дьявола — и венок с пентаграммой. Разместить ее в государственном учреждении разрешили в рамках местного правила, позволяющего устраивать в таких местах инсталляции на религиозные темы в течение двух недель в период зимних праздников.