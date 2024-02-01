Набожному отставнику в США грозит тюрьма за разгром алтаря сатанистов

«Улики свидетельствуют, что ответчик делал заявления, адресованные правоохранительным органам и общественности и указывающие на то, что он уничтожил собственности из-за религии жертвы», — говорится в заявлении прокуратуры.

В интервью консервативному интернет-изданию Sentinel Майкл Кассиди сказал, что разгромил алтарь сатанистов, чтобы «открыть глаза христианам на антихристианские деяния, поддерживаемые нашими властями».

«Моей совестью управляет Слово Божье, а не чиновничьи декреты. Поэтому я решил действовать», — сказал Кассиди.

«Храм Сатаны» в опубликованном в среду заявлении поблагодарил прокуратуру за поддержку и «признание разнообразия верований».

После разрушительного визита Кассиди к «алтарю Бафомета» организация потребовала с него 6,3 тыс долларов компенсации.

По словам священницы «Храма Сатаны» Глинды Вин Кули, членам ее прихода пришлось убирать остатки алтаря в бронежилетах, потому что им угрожали в интернете.

Экспозиция в холле Капитолия Айовы включала статую Бафомета — аллегорическую фигуру с головой козла, одно из изображений дьявола — и венок с пентаграммой. Разместить ее в государственном учреждении разрешили в рамках местного правила, позволяющего устраивать в таких местах инсталляции на религиозные темы в течение двух недель в период зимних праздников.