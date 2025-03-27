В Египте затонула подлодка с российскими туристами. Есть погибшие

Сообщается, что не менее шести человек погибли при затоплении подлодки Sindbad около 10:00 примерно в 600 метрах от берега недалеко от порта Хургада.

Из тонущего транспорта спасены 39 человек, девять из которых получили ранения. Четверо из них в критическом состоянии доставлены в близлежащие больницы. На подлодке находилось 45 туристов.

Фото: Foto no uzņēmuma sociālajiem tīkliem

Губернатор провинции сообщил Би-би-си, что на борту батискафа были также пассажиры из Индии, Норвегии и Швеции, а также пятеро египтян. При этом он подтвердил, что все погибшие - россияне.

Шесть российских туристов погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов Хургады, среди них двое несовершеннолетних, большая часть пассажиров спасена, их жизни ничто не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула России в Хургаде Виктора Воропаева.

Sindbad уже несколько лет организует туристические поездки. Предприятие предлагает возможность погружаться на подводной лодке на глубину до 25 метров, где можно увидеть коралловые рифы и другую морскую жизнь в радиусе 500 метров. На сайте отмечается, что подлодка может вместить 44 пассажира.

Что стало причиной затопления подлодки, пока неизвестно.

Туристический батискаф Sindbad с 45 россиянами затонул у берегов Египта. В общей сложности погибли шесть человек, 19 пострадали, передает издание Akhbar el-Yom



Большинство туристов спасены, их состояние не вызывает опасений. Об этом сообщило генконсульство РФ в Хургаде, передает… pic.twitter.com/ALcC7SR8wZ — Дождь (@tvrain) March 27, 2025

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