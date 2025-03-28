Россия планирует напасть на Балтию. Доклад немецкой разведки

Россия может напасть на одну из стран Балтии

Поэтому, согласно новой оценке данных немецкой разведки, когда война в Украине закончится, очень высока вероятность того, что российские войска снова переместятся в приграничный с Балтией регион и Россия скоро нападет на одну из балтийских стран-членов НАТО. Об этом еще в ноябре предупреждал глава BND Бруно Каль (Bruno Kahl). В настоящий момент угроза такого нападения на одну из стран Балтии оценивается скорее как низкая. Несмотря на то, что сейчас у немецкой разведки нет доказательств "предстоящей прямой конфронтации России с НАТО", как говорится в документе, "до конца этой декады" она создаст все предпосылки для того, чтобы вести "полномасштабную конвенциональную войну".

Три года войны против Украины не ослабили РФ, и в этом году военные действия могут продолжиться, говорится в документе. В нем также подчеркивается, что, поскольку сейчас Россия выступает в войне против Украины с позиции силы, нет серьезных признаков того, что Москва готова к компромиссам в урегулировании этого конфликта.