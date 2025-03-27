Рижский городской суд приговорил мужчину, который на остановке общественного транспорта в Риге поджег и таким образом убил человека, к 18 годам лишения свободы и пробационному надзору на три года, выяснило агентство LETA в суде.
Жестокое убийство мужчины на остановке на улице Дзелзавас в Риге: вынесен приговор
Заявленная потерпевшей стороной компенсация материального ущерба в размере 30 000 евро и морального вреда в размере 50 000 евро также была полностью удовлетворена.
С обвиняемого в пользу государства была взыскана выплаченная пострадавшей стороне государственная компенсация в размере 3100 евро.
Решение еще не вступило в силу, его можно оспорить в Рижском окружном суде.
Напомним, 22 мая 2023 года Госполиция получила вызов на остановку общественного транспорта в Риге, на улице Дзелзавас, где загорелся человек.
На место происшествия прибыли оперативные службы, и пострадавший мужчина 1982 года был доставлен в медучреждение, где позднее от полученных травм скончался.
Кроме того, на месте происшествия по подозрению в совершении этого преступления полиция задержала подозреваемого - мужчину 2002 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения полиции.
Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что мужчины ранее не были знакомы между собой и что между ними на остановке общественного транспорта произошел конфликт, после чего злоумышленник избил второго мужчину и поджег его одежду.
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