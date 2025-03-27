Заявленная потерпевшей стороной компенсация материального ущерба в размере 30 000 евро и морального вреда в размере 50 000 евро также была полностью удовлетворена.

С обвиняемого в пользу государства была взыскана выплаченная пострадавшей стороне государственная компенсация в размере 3100 евро.

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Решение еще не вступило в силу, его можно оспорить в Рижском окружном суде.

Напомним, 22 мая 2023 года Госполиция получила вызов на остановку общественного транспорта в Риге, на улице Дзелзавас, где загорелся человек.

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На место происшествия прибыли оперативные службы, и пострадавший мужчина 1982 года был доставлен в медучреждение, где позднее от полученных травм скончался.

Кроме того, на месте происшествия по подозрению в совершении этого преступления полиция задержала подозреваемого - мужчину 2002 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения полиции.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что мужчины ранее не были знакомы между собой и что между ними на остановке общественного транспорта произошел конфликт, после чего злоумышленник избил второго мужчину и поджег его одежду.

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