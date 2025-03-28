"Готовиться к худшему": Макрон заявил, что в Париже обсуждали планы поддержки Украины без США

«Будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему», — добавил президент Франции.

По его словам, Европа хотела бы поддержки своих инициатив со стороны США, но, если этого не произойдет, нельзя сказать, что Европа ничего не сделает.

При этом Макрон подчеркнул, что США являются «надежным союзником» и очень поддерживают Украину с момента полномасштабного вторжения России.

Вопрос снятия санкций

После переговоров в Саудовской Аравии США и Украина заявили, что сторонам удалось согласовать перемирие на Черном море. Однако Россия заявила, что пойдет на это только после снятия части санкций.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита согласились, что санкции с России снимать еще рано.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после завершения саммита заявил, что «сейчас не время для снятия санкций, а совсем наоборот».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Великобритании и Францию за их поддержку, и подчеркнул, что никакие санкции не должны быть отменены, пока Россия не прекратит войну.

Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц также выступил против смягчения антироссийских санкций. По итогам саммита в Париже он заявил, что отмена санкций против России в настоящее время будет «серьезной ошибкой».